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三星高 CP 值熱銷神機下一代曝光！傳改用高通晶片

▲▼近年三星十分重視軟體更新，就連入門手機都可以有長達 6 年的軟體支援，圖為最新款的 Galaxy A17，上市之後一度成為 Android 熱銷冠軍。(圖／翻攝三星官網）

▲Galaxy a17上市之後，就多次攻上台灣 Android 銷售排行榜冠軍，銷量媲美 iPhone 17。(圖／翻攝三星官網）

記者黃肇祥／綜合報導

三星旗下的 Galaxy A1X 系列近年多次攻佔台灣 Android 手機熱銷排行榜冠軍，是許多追求高 CP 值消費者的入門首選。根據爆料客的最新消息，三星目前已經著手開發最新一代的 Galaxy A18，不僅實際外觀首度曝光，並可能會改用高通晶片。

知名爆料客 OnLeaks 日前取得了三星 Galaxy A18 的 CAD 設計圖，是提供給第三方配件廠商參考的文件，間接證實了 Galaxy A18 可能的外型設計。根據 OnLeaks 釋出諜照，Galaxy A18 與前代 Galaxy A17 有著幾乎相同的外型設計，採用 Infinity-U 水滴型前鏡頭，並維持 6.7 吋的螢幕；背面的三鏡頭排列則與旗艦級的 Galaxy S26 相似，以一塊橢圓形的相機島進行垂直包覆，不過三星似乎降低 Galaxy A18 的鏡頭凸起高度，使其更貼近背板。

在機身尺寸方面，Galaxy A18 的長寬高依序為 164.4mm、77.8mm、7.84mm。與前代相比，寬度微幅縮減了約 0.1mm，厚度則增加了 0.34mm。不過據傳三星依舊維持 5,000mAh 的電池容量，並未因機身變厚而換上更大的電池。

▲▼三星 Galaxy A18 預計延續相似的設計，但會改採高通晶片。（圖／翻攝smartphonechecker）

▲三星 Galaxy A18 預計延續相似的設計，但會改採高通晶片。（圖／翻攝smartphonechecker）

值得關注的是，三星據傳將在入門手機中，罕見地改採高通 Snapdragon 晶片。目前現行的 Galaxy A17 5G 內建的是三星自家的 Exynos 1330 晶片，爆料指出，三星有意將其全面替換。雖然具體型號尚無法得知，但從萬元以內的親民價位推估，很有可能是 Snapdragon 6s Gen 3。至於 4G 版本則傳出將維持使用聯發科晶片，不過由於台灣市場近年都只引進 5G 版本，4G 機型只會於特定市場推出。

按照過往經驗，三星 Galaxy A18 有望在今年八月進入量產，並於 2026 年秋季正式發表。作為價格參考，前代 Galaxy A17 在台上市的售價為 7,490 元起。

→三星升級 Android 17 名單流出！首批 21 款手機、平板一次看

 
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