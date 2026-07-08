巴威不排除更接近台灣　北部明晚先迎風雨

▲巴威颱風。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

巴威颱風暴風半徑擴大，明天晚間桃園以北及宜蘭降雨將逐漸增加，周五晚間至周六將是影響最明顯的時段，若與地形產生交互作用，也不排除更接近台灣，北部地區須特別留意。

中央氣象署預報員葉致均表示，巴威目前位於台灣東南東方1500公里海面，近中心最大風速每秒60公尺，七級暴風半徑已擴大至380公里，今天持續朝西北西移動，明天轉西北朝台灣東北方海面前進，預估周五晚間至周六將是影響台灣最明顯的時段。

[廣告]請繼續往下閱讀...

葉致均指出，巴威預計周五晚間至周六通過台灣東北方海面，無論是否屬於「西北颱」，由於颱風又大又強，對台灣都將帶來明顯影響。目前路徑仍以通過台灣東北方近海機率最高，但若與台灣地形產生交互作用，也不排除更接近台灣，北台灣須特別留意。

他表示，巴威隨著明天逐漸接近台灣，受海氣環境不利發展影響，強度可能逐漸減弱，但仍將以中颱上限至強颱下限接近台灣。氣象署預估明天白天發布海上颱風警報，明天深夜至後天清晨發布陸上颱風警報。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

葉致均表示，目前台灣仍受太平洋高壓影響，各地天氣晴朗穩定；明天晚間起受巴威外圍環流影響，轉為東北風環境，迎風面降雨逐漸增加；周五、周六颱風通過台灣東北方近海，將是影響最明顯時段；下周日颱風登陸中國後，轉為南風環境，水氣仍多；下周一、下周二颱風遠離，太平洋高壓西伸，迎風面仍有不定時短暫雨，其他地區則以午後雷陣雨為主。

降雨方面，他表示，今、明天各地多雲到晴，僅山區及中部以北近山區有午後雷陣雨；明天午後南部地區及各山區有雷陣雨，晚間起桃園以北及宜蘭降雨逐漸增加；周五白天起受颱風外圍環流影響，北部及宜蘭風雨逐漸增強，其他地區降雨也會增加。

他指出，周五晚間至周六全台都有降雨機率，西半部風雨增強，中部以北地區、南部及花蓮山區有豪雨；下周日各地仍有不定時降雨，下周一、下周二花東及恆春有不定時短暫雨，其他地區以午後雷陣雨為主。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

溫度方面，葉致均表示，今、明天西半部仍有36度高溫，東半部及離島高溫約31至34度，大台北地區、花東縱谷及中南部近山區都有36度以上高溫發生機率。

此外，他提醒，目前蘭嶼已有長浪出現，浪高約2公尺；明天起北部、東半部海面至巴士海峽浪高都將增強至2公尺，東半部海面甚至可達3至4公尺。