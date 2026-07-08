陸委會批民族團結法「強制促統」　國台辦：為限制兩岸交流編造藉口

▲大陸國台辦發言人陳斌華（圖／記者任以芳攝）

記者陳冠宇／綜合報導

中國大陸《民族團結進步促進法》日前開始實施，引發陸委會批評。大陸國台辦回應，該法是「正義必要之舉」，並指民進黨當局的指控是「造謠抹黑」，目的是破壞兩岸關係、限制兩岸交流編造藉口。

陸委會批評，該法是以民族團結為外衣包裝的「統一法」，將「國家統一」與「民族團結」掛鉤，反映中共對台已從「反對台獨」轉向「強制促統」法律戰新階段。

大陸國台辦發言人陳斌華今（8）日於例行記者會上表示，民族團結進步促進法明確規定以法治化手段抵禦各類涉民族領域的不法行為，立足國情、契合法理、符合國際通例，是維護國家主權、統一、領土完整的正義必要之舉。

陳斌華批評，民進黨當局出於謀「獨」本性和政治私利，妄圖抹滅扭曲台灣同胞的中華民族認同，一再對這部法律進行無理攻擊、造謠抹黑，目的就是為其背叛民族、分裂國家、破壞兩岸關係、限制兩岸交流編造藉口。

陳斌華稱，「無論民進黨當局變換什麼花招，都無法改變兩岸同屬一個中國的事實，無法割斷兩岸中國人的血脈深情，無法抹去台灣社會和同胞身上的中華文化印記，更無法阻擋祖國終將統一也必將統一的歷史大勢」。

陳斌華警告，「如果『台獨』勢力膽敢實施分裂民族、破壞民族團結的行為，我們將依法予以堅決懲治」。

另有媒體詢及，民族團結進步促進法實施，我行政院成立「跨境鎮壓跨機關協處平台」，陸委會表示，具體反制措施研議中，將強化兩岸交流審查。

陳斌華對此表示，「民族團結進步促進法是一部維護中華民族根本利益和整體利益的促進型法律，其正式實施將為民族團結進步事業的行穩致遠提供堅實法治保障」。

陳斌華宣稱，「無論民進黨當局夥同外部勢力搞多少小動作，都阻擋不了祖國終將統一也必將統一的歷史大勢。在兩岸同胞的共同努力下，祖國完全統一一定要實現，也一定能實現。」