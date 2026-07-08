巴威來勢洶洶！宜蘭太平山遊樂區　9日中午起預警性休園

▲太平山國家森林遊樂區自9日中午12點起預警性休園。（圖／農業部林業及自然保育署宜蘭分署提供）



記者游芳男、黃資真／宜蘭報導

強颱巴威逐步向台灣進逼，中央氣象署研判週四有機會發布海上、陸上颱風警報，面對颱風來襲，林業及自然保育署宜蘭分署宣布太平山國家森林遊樂區自9日中午12點起預警性休園，區內8條自然步道同步封閉。

林業及自然保育署宜蘭分署考量太平山國家森林遊樂區區內宜專1線道路及聯外道路台七線、台七甲線、宜51線等，逢豪大雨恐有封閉、中斷之疑慮，顧及旅遊安全，因此園區訂於9日中午12點起預警性休園，區內8條自然步道 ：鳩之澤自然步道、見晴懷古步道、檜木原始林步道、鐵杉林自然步道、茂興懷舊步道、翠峰湖環山步道、望洋山步道、台灣山毛櫸步道同步封閉，蹦蹦車最後行駛班次為10點30分，原太平山俱樂部最後導覽場次為10點50分，園區只出不進，請遊客盡速離園。

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另宜蘭分署所轄社區型自然步道(計10條：包含林美石磐步道、礁溪跑馬古道、聖母登山步道、拳頭姆自然步道、新寮瀑布步道、九寮溪自然步道、松羅步道、朝陽步道、南澳古道、金瓜寮魚蕨步道)自9日下午5點起暫停開放，羅東林業文化園區俟宜蘭縣政府公告停止上班上課時同步休園。

各場域實際恢復開園、開放日期，將視颱風警報解除後，進行災害勘查及環境整備，做滾動式調整。林業及自然保育署宜蘭分署請民眾隨時關注太平山官網，也提醒民眾颱風期間，減少戶外活動，請勿前往山區步道，以維安全。