強颱巴威「380km巨大暴風圈」根本閃不掉！粉專：全台將被籠罩

▲強颱巴威逐步接近台灣。（圖／氣象署）

記者周亭瑋／綜合報導

強烈颱風「巴威」持續逼近，最新觀測顯示其已完成眼牆置換，暴風半徑略微擴大至380公里，維持在第三次巔峰狀態。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，隨著各國數值模式看法逐漸收斂，未來轉向角度將是決定颱風中心「登陸」或「擦邊」的關鍵；不過，不論巴威路徑如何修正，其龐大的結構幾乎會籠罩全台灣，本周五、周六將是影響最為劇烈的時段，提醒民眾務必提早做好防颱準備。

各國模式收斂鎖定轉向角度 粉專：登陸或擦邊非常關鍵

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氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前強烈颱風巴威距離台灣約1600公里，在成功調整結構後，正維持在生命史中的「第三次巔峰狀態」，且暴風半徑已略為擴大至380公里。

粉專指出，未來24小時內巴威仍會受到太平洋高壓的導引偏西移動，預計周四（9日）下半天起開始轉向西北。目前各國氣象機構及數值模式的看法已逐漸收斂、達成共識，差異僅在於偏轉的角度，這也將成為決定颱風中心是否會「登陸」或「擦邊」過台灣的關鍵。

粉專強調，不論颱風最終的路線怎麼走，由於暴風圈範圍極為龐大，全台灣幾乎都會被其暴風圈所籠罩，各地都會非常有感，「請大家要開始做防颱準備囉！」

周五傍晚暴風圈罩全台 周六白天「核心轟炸」風雨最劇

針對詳細的天氣影響時程，台灣颱風論壇也列出最新的初步評估。周五（10日）將由颱風外圍環流首先移入，全台灣都將出現不定時的短暫雷陣雨；到了下午，北部及東半部的降雨會持續增多，沿海風力也會顯著增強。

關鍵的轉折出現在周五傍晚，暴風圈將在此時逐漸籠罩「全台灣」，屆時各地的風雨將會再度全面增強。

周六（11日）則迎來巴威颱風影響最劇烈的一天。預估在周六上午至下午期間，巴威颱風中心將通過台灣東北角附近，甚至不排除有直接登陸的機會。

白天期間全台灣都會陷入強風大雨之中，尤其是「台北、新北、基隆、桃園、新竹、苗栗、台中、宜蘭、花蓮、馬祖」等地區，由於距離颱風核心最近，屬於第一線迎風面，必須特別慎防猛烈的風勢與致災性降雨。預估要到周六傍晚過後，暴風圈才會逐漸離開台灣陸地。

▲巴威暴風半徑已略為擴大至380公里。（圖／氣象署）

周日颱風登陸中國遠離

到了周日（12日）與下周一（13日），巴威颱風將逐漸遠離台灣並預計進入中國大陸陸地。不過受到颱風遠離後的偏南風水氣影響，台灣附近的天氣依舊不穩定，中部、南部及東部地區仍有短暫雷陣雨，北部地區則轉為以午後雷陣雨為主的型態。

對於民眾普遍擔心，強颱過後是否會引進強烈雨勢，台灣颱風論壇也給出最新研判，指出本次巴威颱風過後，目前觀察暫時沒有西南氣流接續影響台灣，中南部的降雨壓力可望稍微減輕。

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