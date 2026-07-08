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矢板明夫遇襲時間軸曝光　中國男遭起底黑歷史

記者黃翊婷／綜合報導

資深媒體人矢板明夫6日前往台中演講，結束後遭持香港護照入境的中國籍男子廖港發（33歲）攻擊。事情曝光之後掀起大眾關注與討論，香港前議員李文浩指控廖男疑似是香港販毒慣犯，2016年間被香港區域法院判處監禁50個月；還有網友懷疑廖男曾涉及集體性侵13歲少女事件，引發關注。

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃翊婷製作，經編輯審核）

▲廖男犯案時間軸。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

廖男提早來台　連換3住所

回顧案件經過，廖男2日以觀光名義從台中國際機場入境，接著在2日至6日間於台中更換2、3個住宿處所，最後入住案發飯店對面的旅館；6日中午矢板明夫抵達台中出席演講活動，結束後下到飯店一樓，聽到有人呼喊「矢板先生」，一回頭就遭人重拳攻擊臉部，造成嘴唇裂傷流血、門牙鬆動。

▲涉嫌動手打矢板明夫的男子。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲廖男在台期間頻繁更換住所。（資料照／記者游瓊華翻攝）

差15分鐘險逃出境

廖男犯案後，隨即變裝離開現場，直奔台中國際機場準備搭機離開。專案小組人員在6日下午3時許趕到機場並逮捕廖男，當時距離廖男搭機離境只差15分鐘，險些就讓他逃跑。

檢方認定廖男是「預謀性受僱跨境施暴」，涉犯傷害、公然侮辱罪嫌重大，且有逃亡勾串之虞，於是向法院聲押禁見。台中地院已在7日晚間裁准收押。據了解，目前有一名共犯已經離境，檢警正全力追查當中。

【相關新聞】大陸男拳打矢板明夫急奔機場！香港改飛釜山...只差15分鐘離境

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲廖男（白衣）被起底疑似曾涉及販毒案件。（資料照／記者白珈陽攝）

廖男背景起底　疑涉販毒

至於廖男究竟是何人，又為何要攻擊矢板明夫？經查，33歲的廖男原籍中國廣東，是香港新移民，在此案中是持香港護照入境台灣。在台灣居留的香港前議員李文浩7日在社群平台Threads發文，指稱廖男疑似是香港販毒慣犯，曾在2016年被香港區域法院因販毒判處監禁50個月，「相信是出獄後受中共指使前來犯案」。

【相關新聞】攻擊矢板明夫中國男身份曝光　香港前議員：被判50個月販毒慣犯

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網友瘋傳另涉性侵案件

另外，還有網友懷疑廖男曾捲入2007年一起集體性侵案件，當時有一名綽號「牙發」的人，在網路論壇發文炫耀夥同他人性侵害一名13歲少女，事後甚至使用牙膏清洗意圖滅證，引發香港網友撻伐，雖然當時有熱心網友報警，後續卻不了了之。不過，這部分的網傳說法並未獲得香港警方證實。

（圖／翻攝自Threads）

▲網友爆料2007年一篇網路論壇貼文疑似與廖男有關。（圖／翻攝自Threads）

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矢板明夫呼籲台灣政府重視2問題

對於此案，矢板明夫認為可能是「快閃打手」，希望台灣政府重視2個問題，分別為不能只把這類案件當作一般傷害罪看待、重新檢討入境安全機制，別讓這種手段成為威脅台灣民主社會的新模式。

【相關新聞】「香港快閃打手」來台施暴　矢板明夫：希望政府正視2件事

▼矢板明夫遭打傷濺血。（圖／民眾提供）

▲埋伏2天暴打矢板明夫濺血，33歲大陸黑衣男機揚落網。（圖／民眾提供）

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