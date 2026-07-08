台南「動人百分百」成果專輯出版　65位學習者用照片訴說生命故事

▲台南市政府教育局辦理「114年度動人百分百 照片說真情」作品甄選活動，65位優勝作者作品集結出版成果專輯。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

用一張照片訴說人生故事，用一段文字記錄學習改變，台南市教育局辦理「2025年度動人百分百 照片說真情」作品甄選活動，今年共徵得83件作品，經評選選出特優7名、優等12名、甲等16名及佳作30名，共65位優勝作者脫穎而出，並集結出版成果專輯，透過影像與文字展現終身學習的豐碩成果與生命感動。

台南市長黃偉哲表示，台南不僅是歷史文化古都，更是一座充滿學習能量的終身學習城市。市府長期推動成人基本教育班、新住民教育班、新住民學習中心及國中小進修部等多元學習管道，讓不同年齡、背景與族群的市民，都能找到適合自己的學習舞台。

黃偉哲指出，已連續辦理14年的「動人百分百 照片說真情」，正是終身學習成果最真實的見證，也讓更多人看見學員突破自我、持續成長的人生故事。

教育局長鄭新輝表示，今年作品以旅遊見聞與學習歷程為主軸，參賽者透過鏡頭與文字記錄生活中的感動時刻，分享學習帶來的成長與改變。本次甄選分為本國成人組及新住民組，共65位獲獎者，其中本國成人組16位、新住民組49位。

鄭新輝指出，成果專輯不僅呈現學員個人成長軌跡與跨文化交流成果，也展現台南終身學習深植日常、豐富多元的人文風貌。

本國成人組特優得主、安平區安平國中進修部學員陳淑靜，以〈鏡頭下的台南〉介紹台南人文風情與在地美食，展現古都魅力；同獲本國成人組特優的安平區安平國小成人教育班學員王秀英，則以〈椪餅〉為題，分享三代傳承的美食記憶，從生產後進補的「月子餅」，到與孫子共享茶點時光，甜蜜滋味成為最美回憶。

新住民組特優得主、安南區和順國小進修部學員黎唐玉緣，則以圖文記錄全家在奇美博物館慶生的回憶，分享她透過中文學習融入在地生活，並在課程中獲得友誼、支持與成長的歷程。

教育局表示，本次獲選作品已出版成果專輯，並贈送得獎者及相關學校典藏。透過一篇篇真摯故事與一張張珍貴影像，不僅看見學員的學習成果，也感受到教師與行政團隊一路陪伴的用心，共同展現終身學習的溫暖力量與深遠價值。