李四川控未質疑致癌油　蘇巧慧：人民想看中央地方各負責任把事做好

▲民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧。（圖／記者劉耿豪攝）

記者詹詠淇、杜冠霖／台北報導

中聯油脂致癌油事件延燒，國民黨新北市長參選人李四川日前點名民進黨新北市長參選人蘇巧慧和台北市長參選人沈伯洋身為立委，卻未見對中央政府提出質詢或監督，反而把責任丟給地方，這個是不負責任。對此，蘇巧慧今（8日）回應，這件事就是回到食安法各自的分工，中央和地方都應該一起動起來，共同守護國人的健康，人民其實想看到的，是中央和地方各自負起責任，一起把事情做好。

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（8日）與同黨台北市長參選人沈伯洋、桃園市長參選人黃世杰、宜蘭縣長參選人林國漳出席「下一代人本交通促進會：2026縣市⾸長交通改善承諾⽩⽪書簽署記者會」。

針對對手李四川辦公室質疑未針對致癌油議題表態，蘇巧慧表示，這件事就是回到食安法各自的分工，從流向調查、源頭調查到產品下架都應該要做到確實，中央和地方都應該一起動起來，共同守護國人的健康。

蘇巧慧強調，人民其實想看到的，是中央和地方各自負起責任，一起把事情做好。

沈伯洋則回應，整件事情中央跟地方協作，缺一不可，中央提供編號之後，地方進行查核，高雄市府現在也已經查到第四層，回報之後中央要再匯整相關資訊，從頭到尾兩邊互相配合，才可以知道哪幾家受到影響，一起守護人民食安，此時應該共同協力，中央地方協作。

▲民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋。（圖／記者劉耿豪攝）

至於遭李四川陣營質疑收割新莊國影二期部分，蘇巧慧表示，國影中心二期為了增加停車空間，預算必須要增加到一倍，這件事情來來往往討論了很多年。

蘇巧慧指出，現在在她和立委吳秉叡的共同爭取下，行政院已經核定計劃，預算到了83億中央全額補助，機車汽車的停車位各自也增加到了800席，這是新莊、新北的大事，大家都很高興。

蘇巧慧強調，未來如果她可以當上市長，一定會和中央合作，爭取把三金，金馬、金鐘、金曲都能夠到這裡來的落腳，變成是「三金博物館」，帶動地方的影視音產業。