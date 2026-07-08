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谷立言提倡台灣打造無人機「蜂巢」 國台辦：儼然把自己當太上皇

▲▼ 大陸國台辦發言人陳斌華（2026.7.8） 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言近日宣稱，要把台灣變成充滿空中、水面與水下無人機的「蜂巢」能最有效嚇阻衝突，並與外交部長林佳龍邀集多國駐台代表重申對台承諾，大陸國台辦發言人陳斌華今（8）日痛批谷立言儼然把自己當成「太上皇」，施壓通過國防預算，根本是「為台獨分裂勢力遞刀子」，嚴肅呼籲三個「停止」，要求美方機構及人員停止在台海地區拱火攪局，向台獨分裂勢力發出錯誤信號。

陳斌華指出，「台灣問題」是中美關係中最重要的問題，今年5月元首會晤，川普總統在會議後公開表示，不希望看到有人倒革命出現美軍跋涉9500英里去打仗，不要當「台獨」靠山，不輕易去承諾，中方嚴肅看待美方的政治表態與行動。

陳斌華表示，一段時間以來，谷立言儼然把自己當成「太上皇」，不斷對台灣政局說三道四，企圖壓制反對「台獨」和維護台海和平的政治力量；一再在台海興風作浪，支持民進黨當局謀「獨」挑釁，故意歪曲兩岸「現狀」，散布所謂「無前提對話」謬論為「台獨」路線解套。持續散布「豪豬」言論、炮製「蜂巢」概念，施壓台灣民意機構通過「特別防務預算」，鼓吹助台提升「不對稱戰力」，為「台獨」分裂勢力「遞刀子」，持續煽動兩岸對立對抗，妄圖把台灣變成「火藥桶」、「地雷島」。

陳斌華痛批，谷立言的言行違背了川普總統所作的嚴肅表態，破壞台海和平穩定，企圖把中美關係和兩岸關係引向十分危險的方向。

最後，他呼籲美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，要求有關機構和人員停止散布錯誤言論，停止在台海地區拱火攪局，停止拉幫結伙為「台獨」張目，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。

美國在台協會（AIT）處長谷立言日前出席「台中無人載具產業與海外商機論壇」，拋出「蜂巢」（hornet's nest）防禦概念，強調台灣若能擁有空中、水面與水下的無人機防禦系統，將能有效嚇阻衝突，保障區域安全。外交部長林佳龍向他介紹全新「無人機外交」計畫，美國支持台灣在這個關鍵區域所做的努力，雙方將持續透過夥伴關係促進發展

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谷立言國台辦，無人機

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