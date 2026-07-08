紫南宮錢母助攻！卦山法拍市集競標人氣旺　幸運兒5.6萬標得賓士

▲卦山法拍市集人氣旺盛，得標民眾還能獲贈紫南宮金銀錢母。（圖／行政執行署彰化分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「卦山法拍市集」7日於竹山鎮紫南宮登場，在周邊人潮與廟方提供的金銀錢母助陣下，民眾參與競標氛圍相當熱絡，其中最受矚目的首標賓士車歷經54次激烈喊價後，最終以5萬6000元拍定。

法務部行政執行署彰化分署昨天於紫南宮旁社寮社區活動中心舉辦本次法拍市集，現場自開標即掀起熱潮，民眾踴躍舉牌、喊價聲此起彼落，並由紫南宮主委莊秋安特助莊昀皓代表頒贈金銀錢母予幸運得標民眾，南投地檢署檢察長周士榆亦頒贈金銀錢母予拍定之首輛囑託變價車輛民眾；財政部中區國稅局南投分局長陳惠嬌、退輔會南投縣榮民服務處長李毓錫等均到場共襄盛舉。

彰化分署指出，本次活動為落實法務部行政執行署指示辦理之「交通專案」，將車輛拍賣列為重點之一，除首標賓士車以5萬6000元拍定，多項工具機亦吸引眾多業者及民眾競相投標、歷經71次喊價，最終以9萬4000元拍定；終場共拍定標的包括車輛7台、工具機1批，拍賣金額合計31萬5000元，加計變賣金額共計近40萬元，所得款項將依法用以清償義務人所滯欠之稅費、罰鍰及相關公法上金錢給付義務。

本次活動也安排彰化師大學生現場見習，觀察拍賣流程、民眾洽詢及機關作業等行政執行實務，深化法治教育，並結合南投地檢署、南投地方法院、稅捐機關及彰化縣蕪菁愛家園關懷協會共同設攤，進行反詐騙、反賄選、稅務宣導和公益義賣；蕪菁愛家園關懷協會表示到場民眾非常熱情，義賣所得近4000元。

彰化分署提醒，民眾如對後續法拍標的有興趣，可留意法務部行政執行署彰化分署官網及臉書公告，或電洽彰化分署洽詢相關資訊。