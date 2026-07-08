日光市長議長率69人訪台南　跨越17年情誼再深化

▲日本友誼市日光市瀬髙哲雄市長與和田公伸議長率市民團訪台南，拜會台南市長黃偉哲，展現兩市17年深厚情誼。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



台南市日本友誼市日光市瀬髙哲雄市長與和田公伸議長，率領市民團共69人專程來台南觀光交流，並於7日上午帶領官方訪團10人拜會台南市長黃偉哲，台南市與日光市自2009年正式締結友誼市以來，交流已深耕17年，此次市民團來訪，再度展現兩市如家人般的深厚情誼。



黃偉哲表示，非常歡迎瀬髙市長、和田議長率官方訪團蒞臨台南市政府，也誠摯歡迎日光市民團到台南旅遊。他特別感謝日光市與台南市攜手推動「景點互惠計畫」，期盼透過促進兩市市民互訪交流，持續深化雙方友誼，讓兩市關係更加緊密。



黃偉哲也在會中宣布，為紀念兩市締結友誼17年的深厚情誼，台南市已將永康區一條道路命名為「日光街」，並親自將核定公文影本贈予瀬髙市長留念，象徵兩市友誼將如街道般長久延續。他也期待未來雙方能在體育、教育、文化等領域展開更多元合作，攜手創造更多交流成果。



瀬髙哲雄表示，今年3月曾與黃偉哲在日本會面，雙方相談甚歡，因此一直非常期待能親自到訪台南。他也感性回顧，2011年東日本大震災後，日光市觀光產業受到衝擊，當時台南市特別籌組300名市民團前往日光旅遊，以實際行動支持當地觀光復甦，讓日光市民至今仍深受感動。



瀬髙哲雄也特別慰問台南去年受丹娜絲風災影響，並表示此次率市民團訪問台南，正是希望透過觀光交流支持台南，共同促進地方振興。他期盼未來兩市交流持續蓬勃發展，讓友誼更加深厚。



日光市位於日本栃木縣西北部，擁有世界文化遺產「東照宮」、知名「鬼怒川溫泉」，以及列入金氏世界紀錄的「日光杉街道」，是日本著名國際觀光文化城市。今年1月起，台南市民持身分證或市民卡前往日光市「足尾銅山觀光」及「平家の里」兩處景點，可享專屬門票優惠。



7日下午，日光市全體訪團也前往安平古堡及安平樹屋參訪，深度體驗台南歷史與文化底蘊，為這趟跨越17年情誼的友誼城市交流，留下溫暖而具紀念性的篇章。