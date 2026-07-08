巴威暴風半徑再擴大　10縣市侵襲率達9成以上

記者周湘芸／台北報導

巴威颱風過去6小時暴風半徑再擴大，預計周五、周六最接近台灣。根據中央氣象署最新「120小時颱風暴風侵襲機率」，北北基桃、新竹縣、新竹市、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣及連江縣已超過9成，其中基隆、台北及宜蘭達98%最高。

▲巴威颱風。（圖／氣象署提供）

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根據氣象署針對主要城市及離島「120小時颱風暴風侵襲機率」，截至今天上午8時，基隆市、台北市及宜蘭縣暴風侵襲率達98%，新北市及桃園市也有97%，新竹縣、新竹市及花蓮縣94%、連江縣93%，苗栗縣也有91%。

▲巴威颱風暴風侵襲率。（圖／氣象署提供）

根據氣象署最新觀測，巴威颱風今天上午8時中心位置在北緯16.9度，東經134.1度，以每小時20公里速度，向西進行。中心氣壓895百帕，近中心最大風速每秒60公尺，瞬間最大陣風每秒75公尺，七級風平均暴風半徑380公里，較過去6小時的半徑350公里再擴大。

氣象署表示，巴威颱風今天開始北轉，周五抵達琉球群島南方海面，周五晚間至周六白天從台灣東北側外海朝西北方向前進，預估以強颱等級接近台灣，暴風圈將於周五傍晚觸陸。

氣象署指出，依照目前預測路徑，預計周四白天發布海上颱風警報，深夜發布陸上颱風警報。