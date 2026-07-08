當年瘋狂攻擊賴清德挨轟　焦糖哥哥冷回：要不要報告他之前做的事

▲焦糖哥哥。（圖／翻攝自Facebook／焦糖哥哥-陳嘉行）

記者郭運興／台北報導

「焦糖哥哥」陳嘉行今年5月卸下政治人物身份，近日分享近況，坦言找工作陷入瓶頸。網紅Cheap則表示「焦糖哥哥是英系的，當年狂臭賴清德，現在被蛋雕（丟掉）不是很正常嗎」？更挖出痛批賴清德的言論，引起討論。今（8日）有網友批評焦糖哥哥「想問你當初一直抨擊賴清德嗎？你那時候也好像變了一個人， 2019年你抓狂瘋狂攻擊賴清德不也是嗎？現在變成這樣很大一部分是你自己自作孽」。焦糖哥哥則冷回「你要不要跟大家報告他之前做的事情，去脈絡講這些很奇怪吧」。

近日「焦糖哥哥」陳嘉行分享近況，坦言找工作陷入瓶頸。但遭到網紅陳沂大酸「沒有黨，你什麼都不是」、網紅Cheap則表示「焦糖哥哥是英系的，當年狂臭賴清德，現在被蛋雕（丟掉）不是很正常嗎」？更挖出2019年，焦糖哥哥為了幫小英，搞了「毀滅式空戰」，多次痛批賴清德「只要排藍你賴清德都輸到脫褲子」、「比不要臉你贏得過國民黨嗎」、「你就靠847（指賴的台獨鐵粉）那群蠢獨去幫你打選戰」。因此，有網友湧入焦糖哥哥社群留言表示「看到你對賴清德幹的好事，真的活該」。

對此，焦糖哥哥則回應，一開始，只是想分享找工作的過程，和一直陪伴的老朋友聊聊天。這個粉專的氛圍，其實已經平靜很長一段時間了。沒想到，最近陸續冒出一些從未看過的帳號，有些不是在討論文章，而是急著替貼標籤、斷章取義，甚至直接人身攻擊。

焦糖哥哥表示，自己也不是沒犯過錯，說錯話、判斷失誤都有過。但做錯了，就好好道歉、反省、改進，下一次做得更好。真正讓自己不解的，不是不同意見，而是那些毫無來由的惡意。

焦糖哥哥認為，自己不是站在道德高地看別人，只是好奇，同樣都是人，為什麼有人一拿起手機，就像變了一個人。

焦糖哥哥質疑，與其產生負面情緒，自己現在反而比較好奇：如果把手機放下，把螢幕關掉，在現實生活裡遇見這些人，他們還會用同樣的方式跟陌生人說話嗎？

未料，又有網友在該貼文下方質疑「那我想問你當初一直抨擊賴清德嗎？你那時候也好像變了一個人，從小看你到大，2019年你抓狂瘋狂攻擊賴清德不也是嗎？我是真人，如果你要一言堂學蔡阿嘎封鎖我也沒差，現在變成這樣很大一部分是你自己自作孽」。焦糖哥哥則冷回「你要不要跟大家報告他之前做的事情，去脈絡講這些很奇怪吧」。