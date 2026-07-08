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臉書留言影射前女主播馬郁雯「陪睡7年」　桃園男判2月

▲桃園市孫孫姓男子於2024年9月在前三立電視馬姓女主播臉書粉絲專頁上留言影射陪睡，馬女不甘名譽受損提告，法院近日判決出爐。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲孫姓男子於2024年9月在三立前主播馬郁雯臉書粉絲專頁上留言影射陪睡，馬女不甘名譽受損提告。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市孫姓男子於2024年9月在三立電視台前主播馬郁雯臉書粉絲專頁，留言影射「陪睡七年」，馬女不甘名譽受損提告；桃園地院審理時，被告孫男坦承留言事實，但否認有何誹謗犯行，辯稱：「非針對馬女」等語，法官認為孫男犯後坦承不諱但未與告訴人和解，審結依散布文字誹謗罪，判處有期徒刑2月，得易科罰金，還可上訴。

檢警調查，馬郁雯於2024年曾報導前民眾黨主席柯文哲疑收受威京集團沈慶京新台幣1500萬元，前立委蔡正元事後在節目中質疑馬女是否用陪睡獲取消息，台灣新聞記者協會隨後發出「記協譴責前立委及政論節目詆毀記者名聲及職場尊嚴」之文章，內容提及「台灣新聞記者協會對於前立法委員蔡正元談論三立新聞記者馬郁雯之報導時，脫口暗示稱告訴人靠金流、陪睡等取得獨家新聞之行為，發出嚴厲斥責」。

未料，孫男瀏覽貼文後，於2024年9月在馬姓女主播臉書粉絲專頁，以手機或電腦設備連結網際網路後，以社群軟體臉書留言「記者到底陪誰睡七年」等不實內容，供不特定多數人共見共聞，涉及私德而與公共利益無關之言論，影射馬女陪睡7年，足以貶損馬女之人格及社會評價，經馬女報警提告偵辦，檢方偵結依誹謗案件提起公訴。

桃園地院審理時，被告孫男坦承留言之事實，惟否認有何誹謗犯行，辯稱：「我當下沒有想太多，本案言論也不是針對馬女等語；法官審酌，被告明知現今社會網際網路無遠弗屆，資訊傳播迅速且範圍甚廣，恣意在不特定多數人得共見共聞之社群軟體臉書粉絲專頁，發表足以毀損告訴人名譽內容散布於眾，以不實之具體事項指摘告訴人，貶抑其社會上評價及名譽，顯欠缺尊重他人名譽之法治觀念，考量被告犯後對其犯行終能坦承不諱，迄今仍未與告訴人達成和解或賠償其所受損害之犯後態度，審結依散布文字誹謗罪，判處有期徒刑2月，得易科罰金，以新台幣1千元折算1日，本案仍可上訴。

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