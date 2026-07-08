分科測驗延後「住宿交通費」有補助　教育部：考生2狀況可申請

▲教育部主秘林伯樵。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／新竹報導

強颱巴威來襲，招聯會今天宣布，分科測驗順延到下周一、二（13、14日）舉行。教育部表示，若考生居住地在考試當日，受颱風影響復原不及導致縣市政府宣布停止上班上課，需提早出門前往應試地點所衍生交通，或在考前一日需在考場學校附近住宿等額外經費支出，可向大考中心申請，教育部會給予補助。

中央氣象署預計周四、周五將發布巴威的海上、陸上颱風警報，周五、六（10、11日）是最接近台灣時刻，預估暴風圈會掃過台灣陸地，可能導致部分縣市停班停課，而原定7月11、12日舉行的分科測驗預期受到影響，招聯會昨天召開應變會議後，今早上宣布延後到下周一、二（13、14日）舉行。

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教育部主秘林伯樵指出，若考生居住地在考試當日，因為颱風影響復原不及導致縣市政府仍宣布停止上班上課，考生必須提早出門前往應試地點所衍生交通，或在考前一日需在考場學校附近住宿等額外經費支出，可向大考中心申請，教育部會給予補助。

另因分科測驗延期，台教產今天指出，原定周末參與監試工作的高中職及大學基層教師，面臨課務調整、公假調補休或原本行程被打亂困擾。呼籲主管機關，對因延期而無法續任監試者，應寬容體諒並協助遞補，而對於排除萬難繼續協助試務教師，應從優給予補休、公假及相關津貼，確保基層教師權益不受衝擊。

林伯樵則表示，在監試人員相關津貼部分，目前都有相關機制與規定，若因這次颱風衍生相關需調整部分，會透過招聯會與大考中心，跟各考區進行討論，透過現有機制進行。

另招聯會今天稍早表示，由於7月10日（五）為原訂開放考生查看考場及試場佈置日期，經綜合評估並再參酌氣象署今天上午8時預報資訊後，決定將考試順延至7 月13日(一)、14 日(二)舉行。而因應分科測驗日期延後，成績公布改為8月3日(一)；大學分發入學後續的招生作業時間也將配合順延，登記分發志願日期延後到8月5日(三)至8月8日(六)，放榜時間延後到8月17日(一)。相關資訊亦將公告於大學考試入學分發委員會網站首頁。