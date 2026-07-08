過年賭博借25萬還不出　泥水工狂捅44刀殺債主！二審仍判14年

▲男子與債主在車上談債務問題，但最後破局，竟持刀殺害債主。（AI協作圖／記者吳銘峯製作，經編輯審核）

記者吳銘峯／台北報導

宜蘭擔任泥水工的簡姓男子，2025年過農曆年時賭博向邱姓男子借款25萬元，卻無力償還。簡男約出債主協商債務，雙方談判破局，簡當場抓狂，持刀猛刺對方44刀致死。一審宜蘭地院國民法官將簡男判處有期徒刑14年，案經上訴，高等法院8日二審駁回上訴，維持14年刑期。可上訴。

判決指出，本案發生於去年4月7日，晚間8點多，簡男約出債主到宜蘭縣冬山鄉國道5號高架橋下空地見面，針對積欠的25萬元債務協商。簡男坐進債主車輛的副駕駛座，但雙方談判破局，簡男竟拿出預藏的藍波刀，朝駕駛座的債主胸部、頸部、腹部、背部、臀部猛刺，造成債主44處穿刺、揮砍傷勢，最後債主因多重銳器傷，傷及心臟及右肺導致出血性休克，當場死亡。

簡男犯案後，離開車輛、關上車門，隨即跳上自己的車輛逃逸，徒留死者在車上。死者邱男的家人遍尋不著，報警處理，警方於9日中午尋獲邱男車輛，發現邱男已遭殺害，且頸部幾乎遭砍斷，死狀悽慘。檢警隨即鎖定簡男追緝，將他逮捕到案；檢方依照殺人罪嫌提起公訴，一審由宜蘭地院國民法官審理。

國民法官審理時，發現簡男早在2024年間就曾因賭博積欠邱男債務，當時因還不出高額利息，最後由簡男父親出面償還。但簡男仍未學到教訓，2025年初的農曆過年期間，又跟著邱男前往賭博，最後積欠邱男債務，還因為還不出錢，鑄下大錯。國民法官依照殺人罪將簡男判處有期徒刑14年。案件上訴第二審。

高等法院二審審理後，由於簡男仍未與死者家屬達成和解，量刑因子並未改變，因此二審駁回上訴，維持一審14年的刑度。