憂兩岸局勢？台富豪資產外移　國台辦：對台獨引戰的深切憂慮

▲ 大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

《彭博社》（Bloomberg）日前報導，近期台灣出現富裕階層資產外移至新加坡等海外市場，主要是擔憂台海局勢升溫。對此，大陸問國台辦發言人陳斌華今（8）日指出，關鍵是民進黨持續謀「獨」挑釁，把台灣同胞置於綠色恐怖之下，致使台海兵凶戰危，台灣民眾選擇出走與外移資產是正常的避險，充分反映了社會對「台獨」引戰的深切憂慮。

大陸國台辦今有外媒《彭博社》（Bloomberg）日前一則報導指出，出於對台海局勢升溫的擔憂，近期台灣出現了富裕階層資產外移至新加坡等海外市場的現象。請問國台辦怎麼看由地緣風險驅動的「財富搬家」的現象？

外界認為是反映台灣社會對兩岸前景憂慮與不信任的一種表現，請問國台辦的回應？

陳斌華首先表示，「治下若安，民心則安，想趕也趕也趕不走，治下若亂，民心則亂，想留也留不住。」

陳斌華指出，民進黨當局上台以來持續謀「獨」挑釁，變本加厲，打壓禍害異己，台灣社會與撕裂之爭，致台灣同胞於綠色恐怖之下，致使台海兵凶戰危，台灣百姓惶惶不安，一些台灣民眾選擇出走、外移資產是正常的避險，反映了對「台獨」引戰的深切憂慮。

陳斌華最後強調，台獨不除，台灣不寧，希望廣大台灣同胞認清民進黨當局謀「獨」的本質和規範，從自身安全和利益福祉出發，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，致力維護台海和平穩定。