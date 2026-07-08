吊車違停惹怒正義伯！勸導反被嗆「氣到出拳」　2人全進派出所

記者黃宥寧／台北報導

北市北投區1名71歲張姓男子行經中央北路時，發現26歲陳姓駕駛將故障拖吊車違規停放路邊，遂上前理論，雙方一言不合爆發肢體衝突。警方獲報到場後，將2人帶返派出所釐清案情，由於雙方互不提告，全案依涉嫌違反《社會秩序維護法》相互鬥毆移請裁處，另針對陳男吊車違停部分依法舉發。

▲北市北投吊車違停惹怒正義阿伯直接出手毆打駕駛。（圖／記者黃宥寧翻攝）

北投分局今（8日）表示，警方於7日晚間7時4分接獲報案，指稱北投區中央北路一帶發生打架案件，轄區光明派出所員警立即趕赴現場查處。

據悉，71歲張姓路人行經該處時，見26歲陳姓駕駛將吊車違規停放路邊，遂上前與對方理論，希望勸導駕駛不要違停，未料雙方因言語爭執爆發衝突。

然而，張男疑似不滿陳姓駕駛態度不佳，情緒一時激動出手，陳男也隨即還手，2人當街發生肢體衝突。員警到場後，立即將張男、陳男帶返派出所釐清事發經過。

由於雙方在現場均表示不提告，警方後續仍依兩人涉嫌違反《社會秩序維護法》相互鬥毆，移請裁處；另針對陳姓駕駛吊車違規停放部分，也依法舉發。

北投分局強調，警方對於任何以暴力方式破壞社會秩序的行為，均將依法嚴正處理、絕不寬貸，以維護社會治安與公共秩序。