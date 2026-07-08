挺台立場鮮明！朴銀珠將赴首爾出任「美國駐韓大使」　擁韓裔背景

▲朴銀珠即將前往首爾赴任美國駐韓大使。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國總統川普提名的美國駐韓大使朴銀珠（Michelle Steel），即將前往南韓首爾正式履任，成為繼金星容（Sung Kim）以後，第二位韓裔背景出身的美國駐韓大使。朴銀珠過去擔任共和黨籍聯邦眾議員期間，長期關注印太安全議題，並多次在國會支持台灣相關法案，也曾出訪過台灣，其友台立場受到關注。

根據《韓聯社》，美國駐韓大使館於當地時間8日在社群平台X發文表示，「在此介紹新任美國駐韓大使米歇爾•斯蒂爾（Michelle Steel，韓文姓名為朴銀珠）」，並指出朴銀珠即將前往首爾正式赴任。朴銀珠也透過影片以英文、韓文交替致詞表示，「對於能擔任下一任美國駐韓大使感到非常榮幸」。

朴銀珠近期已完成美國參議院批准程序，並取得南韓政府對外國大使任命的同意程序（Agrément），預計近期正式赴韓就職。由於前任駐韓大使戈德堡（Philip Goldberg）於2025年初離任後，該職位一度懸缺，因此她的上任也被視為恢復美韓高層外交溝通的重要一步。

미셸 스틸 신임 주한미국대사를 소개합니다! 스틸 대사는 곧 서울에 부임할 예정이며, ???????????????? 양국의 관계를 더욱 강화해 나가기를 기대하고 있습니다.



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▲2023年4月26日，當時擔任加州共和黨眾議員的朴銀珠，曾在白宮出席時任美國總統拜登與時任南韓總統尹錫悅的國宴。（圖／達志影像／美聯社）

朴銀珠1955年出生於南韓首爾，父親是出生於上海的在中韓國人，曾旅居日本，1975年隨移民家庭赴美。她曾擔任加州公平稅務委員會選任委員、橘郡縣政委員，累積地方政治經驗後，於2021年至2025年擔任共和黨籍聯邦眾議員。

2020年國會選舉中，朴銀珠與金映玉（Young Kim）、崔珂蘭（Marilyn Strickland）共同創下歷史，成為首批進入美國國會的韓裔女性議員。她在任內以重視國家安全、關注印太局勢聞名，尤其在涉及中國議題與台海安全方面，經常表達立場。

在台灣議題上，朴銀珠曾支持多項友台法案，包括H.R.4004《美國–台灣21世紀貿易協議實施法案》、H.R.8238《台灣安全法》、H.R.1330《台灣民主防衛租借法》，以及眾議院2024財政年度《國防授權法案》（NDAA）的涉台相關內容。她也支持提升台灣國際參與，並曾親自訪問台灣，與台灣相關人士交流。

▲2021年1月，加州共和黨籍眾議員金映玉、朴銀珠合影。（圖／達志影像／美聯社）



朴銀珠的對中強硬立場，也曾在2024年國會選戰中成為焦點。當時她拚競選連任加州第48選區眾議員，對手為台裔民主黨候選人陳介飛（Jay Chen），雙方圍繞「親中」與「抹紅」展開激烈攻防。

朴銀珠陣營曾質疑陳介飛過去擔任學區委員期間支持孔子學院相關計畫，並以此批評其對中國政策立場；陳介飛則反擊，強調自己的家庭背景與反共立場，表示祖母曾為避免受到共產黨統治而逃往台灣，父母也來自台灣，並強調自己曾在美軍服役，沒有人能質疑他的忠誠。

最終，朴銀珠在2024年選舉中以約650票差距敗選，結束眾議員任期。此次獲川普提名駐韓大使，被視為她轉向外交領域的重要一步。