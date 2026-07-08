陸委會對統戰活動劃紅線　國台辦反問：知道什麼是統戰嗎？

▲大陸國台辦發言人陳斌華（圖／記者任以芳攝）

記者陳冠宇／綜合報導

中國大陸《民族團結進步促進法》日前開始實施，陸委會表示，接下來將強化審查兩岸交流案件，涉統戰疑慮不予許可。大陸國台辦反問「知道什麼是統戰嗎？」、「在他們眼裡還有正常的兩岸交流嗎？」，並強調將繼續秉持「兩岸一家親」理念，持續落實同等待遇。

對於如何區分正常兩岸交流與統戰活動，陸委會副主委梁文傑近日表示，兩岸正常交流沒有問題，但凡由大陸國台辦主辦、宣示對台統一立場的活動，其統戰性質已相當明確，將強化審查兩岸交流，涉「統戰」的一律不予許可。

大陸國台辦發言人陳斌華今（8）日於例行記者會上表示，「試問民進黨當局，知道什麼是統戰嗎？知道統戰的本源、本義嗎？『統戰』是統一戰線的簡稱，其本質是大團結、大聯合，是凝聚人心、匯聚力量，是在共同利益、共同目標、共同情感和共同前途的基礎上，把一切可以團結的力量團結起來，把一切可以調動的積極因素調動起來，為中華民族偉大復興共同奮鬥。統戰工作行之有年，光明正大。」

陳斌華接著說，大陸的對台工作始終胸懷中華民族根本利益和兩岸同胞共同利益，始終堅持團結廣大台灣同胞，充分理解台灣同胞的特殊歷史遭遇，充分考慮台灣地區的現實情況，充分照顧台灣各階層、各群體的利益感情。

「我們願在堅持『九二共識』、反對『台獨』的共同政治基礎上，加強同台灣各政黨、團體和各界人士交流溝通」，陳斌華強調，大陸將繼續秉持「兩岸一家親」理念，面向台灣同胞持續落實同等待遇，出台惠台利民政策舉措，暢通兩岸經貿合作、人員往來管道，方便台胞台企分享大陸發展機遇，不斷增進兩岸同胞利益福祉。

陳斌華批評，民進黨當局一再把統戰「汙名化」，並用以抹黑大陸惠台利民政策、兩岸交流活動，恐嚇打壓參與兩岸交流的台灣同胞，「在他們眼裡還有正常的兩岸交流嗎？」他說，希望廣大台灣同胞看清其險惡用心和卑劣行徑，一道堅決反對「台獨」分裂，共同促進兩岸交流融合。