美強力空襲！海峽沿岸連環爆　伊朗外交部警告「果斷反擊」

▲ 荷莫茲海峽通行風險再度升級。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美軍對伊朗發動強力打擊，荷莫茲海峽沿岸7日傳出一連串爆炸聲響。伊朗外交部對此強硬回應，將採取「果斷措施」捍衛國家安全，中東情勢驟然升溫。

沿海3地連環爆 伊朗官媒證實

根據《法新社》，伊朗官媒《伊斯蘭共和國廣播電視台》（IRIB）報導，葛希姆島（Qeshm）發生6次爆炸，西里克（Sirik）傳出7次爆炸，港口城市阿巴斯港（Bandar Abbas）也發生爆炸。

伊朗外交部透過Telegram公開聲明警告，美國一再違反雙方為終止中東戰爭所簽署的諒解備忘錄，且黎巴嫩持續遭受攻擊等威脅，「伊朗嚴正警告美方違約的後果，將採取一切必要手段守護自身利益與國家安全。」

3油輪接連遇襲 美撤銷制裁開轟

美軍行動導火線是荷莫茲海峽接連發生的3起油輪遇襲事件，英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）指出，夜間一枚「不明飛行物」擊中一艘油輪並引發火災，接著又有2艘船隻遭到攻擊，其中至少一艘確認是被無人機擊中。

美國隨後宣布，取消對伊朗石油出口的臨時制裁豁免，藉此加強施壓德黑蘭與華府進行終戰談判。

上述3艘船隻都在阿曼近海遇襲，而阿曼此前曾提議沿其海岸線設立臨時通行航道，但伊朗對此表示反對，堅持應向所有通行該海峽的船隻徵收過路費。