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毒油案波及80款超商鮮食　業者：疑慮商品提前下架、架上皆合規

▲▼7-ELEVEN與早餐名店「阜杭豆漿」合作，推出「阜杭豆漿經典飯糰」。（圖／統一超商提供）

▲7-ELEVEN販售飯糰、便當等鮮食受波及，目前已將疑慮批號下架，架上販售品項均合規。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

中聯油脂問題大豆沙拉油事件延燒，衛福部食藥署7日公布232項受影響產品，包括超商委託聯華食品代工的飯糰、手捲、三明治、漢堡及便當等80多項鮮食。對此，7-ELEVEN今（8）日表示，第一時間已提前將疑慮批號商品完全下架，目前架上販售商品皆使用合格油品製作，均符合食品安全規範，消費者可安心選購。

衛福部昨7日說明，為確保食品安全，不論問題油品使用比例高低，232項產品皆採預防性下架，其中175項使用比例20％以下產品，也須於7月8日午夜前完成下架。根據食藥署公布名單，受影響產品包括林聰明雞肉飯糰、阜杭豆漿經典飯糰等聯華食品代工鮮食，以及部分沙拉醬、調味醬等產品。

7-ELEVEN 表示，第一時間已提前將疑慮批號商品完全下架，將遵循衛福部規範，協助消費者於門市購買的聯華食品公司疑慮批號商品，辦理相關事宜。

目前超商門市架上販售的鮮食商品，皆已使用合格油品製作，均符合食品安全規範。

聯華食品也在7日晚間發布聲明表示，積極配合衛福部與相關單位調查與作業，第一時間已完成問題油品更換為合規油品，並啟動疑慮商品預防下架，目前生產商品均合法合規。同時為確保消費者權益，針對衛福部公告疑慮批號商品，已展開研擬退貨、退費作業辦法，預計於一周內公告；若消費者有進一步需求，可聯繫客服，公司將提供相關說明。

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