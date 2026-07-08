國1出口小貨車「連撞2車」釀2傷　自小客被撞成鐵球畫面曝

記者唐詠絮／彰化報導

國道1號彰化溪湖路段昨（7）日傍晚發生一起驚悚追撞事故，黃男駕駛貨車下匝道時，疑因未注意前方車況，連續撞擊兩輛自小客車，導致其中巫女駕駛的轎車失控逆向撞上護欄，整輛車幾乎撞成廢鐵，小貨車也當場側翻。2駕駛受傷均意識清楚，詳細肇因仍待警方調查釐清。

▲國1南下溪湖路段發生貨車追撞2車釀翻覆車禍。（圖／翻攝自threads／yura34739授權提供，下同）

▲貨車追撞2車釀翻覆車禍。

瞬間撞擊畫面曝光，這起事故發生於昨日18時27分許，65歲黃姓男子駕駛貨車行經國道1號南向210公里彰化溪湖路段出口匝道時，疑似未保持安全距離且未注意前方狀況，先後撞擊26歲許姓女子及51歲巫姓女子駕駛的小客車。猛烈撞擊下，許女車輛瞬間失控，逆向橫跨外側護欄，車體嚴重變形幾乎全毀，黃男的小貨車則側翻於匝道上，場面令人觸目驚心，後方車輛見狀紛紛減速。

▲轎車遭追撞，逆向橫跨外側護欄，車體嚴重變形。（圖／國道警方提供）

國道第三公路警察大隊獲報後立即派員處理，並將手部擦挫傷的黃男與許女送醫救治，兩人意識清楚，無生命危險。經警方實施酒測，三名駕駛人酒測值均為0，排除酒駕嫌疑。

由於黃男坦承當時未注意前方動態，警方初步懷疑事故主因與分心或未保持行車間距有關，但確切肇事經過及責任歸屬，仍有待進一步調查釐清。

▲國1南下溪湖路段發生貨車追撞2車，瞬間揚塵。

國道警察第三大隊藉此呼籲用路人，行駛高速公路下匝道時務必減速慢行、保持專注，隨時掌握前方車輛動態，避免因一時疏忽或操作不當釀成事故，確保自身與其他用路人的行車安全。

▲轎車慘遭追撞。