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士林執行分署超狂拍賣　法拉利812 GTS、勞斯萊斯Wraith入列

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士林分署714拍賣6輛夢幻名車 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

法務部行政執行署士林分署受台北地檢署囑託，辦理扣押物變價程序，將於7月14日上午10時30分舉辦「夢幻名車拍賣會」，公開拍賣法拉利、勞斯萊斯、保時捷及賓士等6款豪華名車。士林分署表示，相關車輛是北檢偵辦聖石集團涉嫌違反銀行法、詐欺等案件所查扣財產，依法公開變價，除避免高價車輛長期停放折舊，也可儘速將犯罪所得轉化為可返還被害人的財產。

這批豪華名車與台北地檢署偵辦「聖石金業」黃金吸金詐騙案有關。聖石金業自2021年起在北市信義路開幕，並陸續拓展北、中、南三大旗艦店，主打高檔黃金買賣，卻遭檢舉疑似以低價購金、高額獲利為誘因，吸引投資人投入資金。檢警調查，該公司疑以95折、88折等低於市價方式販售黃金，並承諾由公司代管1年後即可取回現貨，但陸續有投資人合約期滿後拿不到黃金，本金也無法取回，懷疑遭詐騙後報警。

刑事局報請台北地檢署指揮偵辦後，日前兵分72路搜索全台門市及營業處所，粗估吸金金額至少達100億元，不過現場僅扣得47公斤、市價約2億餘元黃金，以及各式名車等財產，總價約10億餘元。

此次拍賣，包括2019年10月出廠、搭載6,496c.c. V12自然進氣引擎的金色法拉利812 GTS超跑，屬於少數仍採大排氣量自然進氣V12配置的量產跑車，深受車迷及收藏家青睞；另有2014年8月出廠的淺黃色法拉利F12 Berlinetta，曾獲「年度最佳超跑」殊榮，也被譽為Ferrari具代表性的GT跑車之一。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲2019年10月出廠、搭載6,496c.c. V12自然進氣引擎的金色法拉利812 GTS超跑 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

此外，2017年4月出廠的白色勞斯萊斯Wraith魅影轎跑，也將同步登場。該車以雙門跑車造型及英倫工藝聞名，兼具豪華與性能。其他拍賣車款還包括2017年3月出廠的淺藍色保時捷718 Boxster S、2023年2月出廠的純電淺紫色保時捷TAYCAN 4C.T.，以及2022年3月出廠的白色賓士A180。

士林分署也規劃於拍賣當天上午9時30分至10時30分舉辦「夢幻名車鑑賞會」，開放民眾現場賞車，實地了解拍賣標的狀況，拍賣現場主打「黑錢名車、開出正義、不容錯過」，並展示6輛拍賣車輛外觀，包括金色法拉利、白色勞斯萊斯、淺紫色保時捷TAYCAN等車款。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲白色勞斯萊斯Wraith魅影轎跑，也將同步登場 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

士林分署提醒，拍賣會7月14日上午9時30分起受理登記，10時30分截止，應買人須攜帶身分證件辦理登記，並繳交新台幣3000元現金作為保證金，才能領取號碼牌參與競標。號碼牌數量有限，發完為止，拍賣將於上午10時30分準時開始，拍定人須當場以匯款或信用卡刷卡方式支付價金。

士林分署表示，透過扣押物公開拍賣，不僅是讓犯罪所得變價，更是落實打擊犯罪、實現正義的重要一環，也呼籲有興趣的民眾把握機會到場競標。

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