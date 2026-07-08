致癌油風波！桃市府稱均未使用「急轉彎」13校受影響　黃世杰籲公布

▲桃園市長參選人黃世杰。（圖／記者劉耿豪攝）



記者杜冠霖／台北報導

位於台中的中聯油脂生產的大豆沙拉油檢出致癌物「苯駢芘」超標，1300噸問題油流入市面，波及多家餐飲業者及校園團膳，引發食安風暴。各縣市也緊急清查、下架，而桃園市府先前宣稱「均未使用問題批號食用油」，引發質疑，市府也反嗆綠營政治操作。桃市府昨急轉彎改口稱「13校受影響」。民進黨桃園市長參選人黃世杰今（8日）表示，這是食材平台資料不足？還是教育局一開始沒有逐批號、逐單據、逐校核對？政府的責任不是先讓家長安心再說，而是有憑有據地讓家長安心。

張善政市府日前說，教育局與各校聯繫、查詢食材登錄平台重複驗證後，確認16家外訂餐盒廠商及食材供應商均未使用問題批號食用油，要桃園的家長們放心；詎料7日媒體報導又傳出市府確認有13校受影響，首波32家業者下架逾1.2萬公斤問題油品。另根據市府資料，目前已累積下架2.1萬公斤。

黃世杰表示，這正證明他先前要求教育局公開清查期間、清查對象、比對方式、供餐廠商、食材供應商、逐校清查狀態，是必要而且正確的做法。然而，張善政市府當時不正面回應，反而扣上政治操作、幫中央洗地的帽子，現在看來，真正被操作受損的，是家長最基本的知情權。

黃世杰質疑，如果張善政前期已經查清楚，為什麼後來會出現13校受影響？這是食材平台資料不足？還是教育局一開始沒有逐批號、逐單據、逐校核對？

黃世杰表示，張善政市府可以說這是滾動清查，但滾動清查不能變成滾動改口，當資料還沒有完整時，市府就不應把「目前暫未查到」說成「均未使用」。食安事件中，政府的責任不是先讓家長安心再說，而是有憑有據地讓家長安心，才是真的安心。

黃世杰呼籲，張善政市府應立即公開13校名單、使用期間、使用批號、供餐來源、供應商、封存下架狀態、家長通知紀錄與後續諮詢窗口。桃食安心平台也應增設校園午餐油品專區，讓家長可以一鍵查詢孩子學校是否受影響。

黃世杰重申，中央當然要追源頭、查流向、依法究責；但市政府的責任，就是顧好桃園孩子的餐桌。中央追源頭、桃園顧餐桌，不是二選一，張善政市府不要再用政治標籤迴避家長疑問，桃園市民要的只是查得到、看得懂、問得到、吃得安心。