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中國戰略核潛艦試射「巨浪-3」　美日韓外長：台海和平穩定至關重要

▲▼日本外務大臣茂木敏充、美國國務卿盧比歐、南韓外交部長趙顯於當地時間7日在土耳其安卡拉進行三國外長會談。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本外務大臣茂木敏充、美國國務卿盧比歐、南韓外交部長趙顯於當地時間7日在土耳其安卡拉進行三國外長會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、日本外務大臣茂木敏充、南韓外交部長趙顯於當地時間7日在土耳其首都安卡拉出席北約（NATO）峰會時進行美日韓外長會談，針對中國從戰略核潛艇試射搭載模擬彈頭的「巨浪-3型」洲際潛射彈道飛彈表達憂慮，也重申維護台灣海峽和平穩定的重要性。

同時，美日韓三國另簽署合作備忘錄，將共同協助印太國家企業合作引進次世代小型模組化反應爐（SMR），深化能源安全合作，以求共同應對中東緊張情勢升溫造成能源供應鏈不穩之情勢。

根據《日本放送協會》、《韓聯社》，此次會談約30分鐘，美日韓三國外長就印太區域安全情勢交換意見。針對中國軍事活動持續擴張，三方一致對中國從戰略核潛艇發射搭載模擬彈頭的「巨浪-3型」洲際潛射彈道飛彈表達關切，認為在區域安全環境日益嚴峻之際，美日韓更有必要持續強化團結，展現戰略合作與協調能力。

美日韓三國外長也再次重申維持台灣海峽和平與穩定的重要性，並就北韓（朝鮮）議題交換意見，重申將持續合作推動韓半島（朝鮮半島）完全非核化，同時加強因應北韓非法網路活動等對朝政策協調，並透過對話與外交維持南北韓和平穩定。

▲▼ 中國2025年閱兵展示巨浪-3潛射洲際彈道飛彈。（圖／VCG）

▲中國2025年閱兵展示巨浪-3潛射洲際彈道飛彈。（圖／VCG）

會後，茂木敏充表示，「日本政府已就中國試射飛彈一事，基於我國（日本）及區域安全保障觀點提出憂慮，未來仍將持續就印太局勢與美國及理念相近國家保持密切溝通。」

另外，茂木敏充在與盧比歐的個別會談中，也對保障荷莫茲海峽的航海安全達成共識，強調在不徵收「過路費」的狀況下，保障航海安全的重要性。

除了安全議題外，美日韓三國外長也共同簽署合作備忘錄（MOC），建立三方合作機制，優先協助印太地區國家加速導入次世代小型模組化反應爐（SMR）。

美日韓政府說明，合作內容涵蓋推動標準化爐型、多座SMR建設、企業籌組跨國聯盟、融資與能力建構，以及技術、核燃料、設備與服務支援，希望藉此降低開發風險、吸引民間投資、簡化許可程序並優化供應鏈。

美國國務院表示，三方協調合作將結合各自在民用核能領域的優勢，使企業更具競爭力，協助印太夥伴因應日益增加的能源需求，同時維持核能安全、核安保及防止核擴散的最高標準。

川普政府也宣布，將透過國務院「FIRST」（SMR技術負責任運用基礎設施）計畫新增超過1000萬美元資金，協助印太國家推動SMR發展及培育相關人才。

▲▼美國國務卿盧比歐。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務卿盧比歐。（圖／達志影像／美聯社）

盧比歐在簽署儀式上指出，「當前世界最重要的議題之一就是能源安全」，尤其近期荷莫茲海峽局勢再次凸顯穩定能源供應的重要性。他表示，美日韓合作將有助推動更安全、更有效率的未來能源生產，也將提升三國及印太夥伴的經濟韌性。

此外，盧比歐也談及日韓關係，表示樂見兩國持續互訪交流，並形容日韓是「非常重要的同盟關係」（very important alliance）。他坦言，兩國關係過去曾歷經考驗，但過去3、4年間變得更加穩固，美方也將持續推動雙邊合作深化。

不過，《韓聯社》也指出，由於日韓之間並未簽署共同防禦條約，盧比歐此處所稱的「同盟」，應屬政治層面的表述，而非法律意義上的軍事同盟。

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