快訊／邱軍又出事！酒駕撞死人判10年　酒吧鬥毆再被起訴

記者劉昌松／台北報導

唱紅《運轉人生》的歌手邱軍才剛因酒駕撞死人肇逃被判刑10年，沒想到他在交保等候案件審理期間，和朋友到酒吧飲酒，又和別桌客人發生爭執，雙方共6人在店內大打出手，上演大亂鬥，台北地檢署調查後，8日依在公共場所聚眾鬥毆罪嫌，將邱軍等人提起公訴。

▲邱軍酒駕撞死人遭判刑後，又因在酒吧與人鬥毆遭起訴。（資料照／記者郭世賢翻攝）

邱軍因在2024年12月27日凌晨在基隆一處餐酒館喝酒後，開車載著女性友人上路，在行經信一路時，撞上站在前方車道上的2名計程車司機，邱軍當下停靠路邊數秒後，未下車察看就準備離去，目擊民眾追上敲打車窗大喊「你撞到人了」。

邱軍疑因擔心酒駕被查獲，逕自闖紅燈逃逸，結果被撞的其中一名李姓被害人因頭部重創不治，邱軍逃逸後2天才到案，檢察官聲請羈押獲准，直到2025年5月15日才被起訴移送法院審理，法官裁定讓邱軍交保20萬元，等候案件開庭審理。

邱軍結束近200天羈押重獲自由後，在2026年2月8日晚間，和2名友人到台北市長安東路一段的Hunter酒吧喝酒，卻因細故與不認識的林姓等3名別桌客人發生口角，兩邊陣營共6人在酒吧內徒手互毆，台北市中山警分局獲報到場處理，檢察官調查後將邱軍等6人都提起公訴。

至於邱軍涉嫌酒駕撞死人的案件，經基隆地院國民法官庭審理，已在5月26日依不能安全駕駛致死罪、肇事致人死傷逃逸等罪判刑10年，可上訴。