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最強鬧鐘不是手機！「冷氣一關」秒醒了　網認證：叫小孩超有用

失眠,睡覺,賴床。（圖／記者李佳蓉攝）

▲早上起床把冷氣關掉，竟比鬧鐘還有用。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者劉維榛／綜合報導

起床神器！一名網友直呼，在南部最有效的鬧鐘不是手機，而是「把冷氣關掉」，引發大批網友認證，「設定6點，6：05就起床」、「絕對無法賴床，像鐵板燒」、「我都用這招叫小孩」。也有人笑喊，「瞬間不只熱醒，怒氣值也一起開機」。此外，不少北部網友也有同感，直呼「冷氣調28度就能熱醒」。

大票人認證！「關冷氣比鬧鐘準」瞬間秒醒

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一名網友在Threads發文笑稱，「在南部，最有效的鬧鐘就是把冷氣關掉。」貼文曝光後，引來大批網友留言認證，直呼這招比任何鬧鐘都實用，「沒錯，我冷氣6點半關，7點就醒，比鬧鐘好用」、「這招比什麼都來得有用」、「真的，我設定6點，6：05就起床了」、「絕對無法賴床，像鐵板燒的感覺」。

也有人笑說，冷氣一停不只是熱醒，情緒也跟著瞬間升溫，「這不是熱醒而已，瞬間也點燃了怒氣值」、「在南部睡覺中關掉冷氣，應該會直接陷入昏迷」。有家長則分享，小孩特別有感，「尤其是小孩，關完冷氣之後就開始扭來扭去，沒多久就熱醒了」、「以前我都用這招叫小孩」。

北部人也崩潰！冷氣一調28度就清醒了

除了南部網友，不少北部民眾也表示相當有感，「我不用，冷氣調到28度就能把我熱醒」、「我以為全台灣都是」、「北部也是，我有時候太賴床，就先關冷氣再躺回去」，意外掀起南北共鳴，也讓不少人笑說，今年夏天最準時的鬧鐘，或許真的就是冷氣遙控器。

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