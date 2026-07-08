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保險套淪玩具！20萬個中國製假貨「流入歐洲」　恐增性病罹患風險

▲▼避孕，保險套，約炮，性侵，強姦，懷孕。（圖／CFP）

▲超過20萬個中國製造的仿冒保險套，差點就流入歐洲市場。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合報導

歐洲反詐欺辦公室（OLAF）近日破獲一起跨國假保險套走私案，查獲超過20萬個流入歐洲市場的中國製仿冒保險套。調查發現，不法業者為了躲避海關查驗，竟將這批產品申報為「兒童玩具」，最終在西班牙、羅馬尼亞與塞爾維亞等地遭到查扣。OLAF警告，這些未經檢測與品質控管的假保險套，可能增加感染性病與懷孕風險。

根據《歐洲新聞台》、《Politico Europe》，OLAF於當地時間7日發布聲明指出，調查人員發現這批仿冒保險套來自中國同一家供應商，並透過跨境網路在歐洲多國販售。這些產品涉嫌冒用知名品牌商標與標誌，但OLAF並未公布遭仿冒的品牌名稱。

調查顯示，這批假貨總數超過20萬個，市場價值估計逾20萬歐元（約新台幣731萬元）。犯罪集團為了逃避歐盟邊境檢查，在進口文件中將商品偽裝成「玩具」，企圖降低海關注意。

OLAF表示，與各國海關合作後，成功在西班牙、羅馬尼亞及塞爾維亞查獲相關貨物，並追查確認其共同來源。中國相關單位也協助歐盟確認出口商身分，協助阻斷這批仿冒產品持續流入市場。

▲保險套。（圖／CFP）

▲仿冒保險套具有一定程度的危險性。（圖／VCG）

OLAF總幹事克萊門特（Petr Klement）強調，「仿冒保險套具有危險性，因為它們未經測試、未受監管，也不安全。這類產品未通過歐盟對醫療器材要求的品質標準，包括保存期限、安全性及污染檢測等項目，消費者使用後可能面臨健康危害。」

在歐盟規範中，保險套被列為醫療器材，必須符合嚴格的安全與品質控管要求。不過，近年來仿冒醫療產品問題持續擴大，假藥與非法健康產品已成為歐洲執法單位關注焦點。

OLAF指出，假保險套只是龐大黑市的一環。去年國際刑警組織（Interpol）展開全球掃蕩行動，查獲價值5700萬歐元的仿冒藥品，並扣押5000萬劑未經核准的藥物。在歐洲市場，不法業者近年也鎖定減重針、醫美產品及提升運動表現的胜肽補充品等高需求商品。

此外，犯罪集團販售仿冒品的方式也逐漸改變，不再依賴暗網等傳統地下網路（Dark Web），而是透過社群媒體直接向消費者推銷假貨，使非法商品更容易進入一般市場。

歐盟官員認為，此次破案顯示跨國執法合作仍能有效阻止仿冒品流通，但案件也暴露出歐洲市場仍面臨黑市商品滲透的挑戰。

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