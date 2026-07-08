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奪3300億元軍工大餅！南韓將與北約簽「採購協定」　闖最大防衛市場

▲▼南韓總統李在明出訪土耳其首都安卡拉，與北約秘書長呂特進行會談。（圖／路透）

▲南韓總統李在明出訪土耳其首都安卡拉，與北約秘書長呂特進行會談。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明出訪土耳其首都安卡拉，於當地時間7日與北約（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）會晤，雙方正式宣布啟動「採購基本協定」談判，未來簽署協定後，南韓企業將能名正言順參與每年高達15兆韓元（約合新台幣3300億元）的北約共同採購市場，成功搶下進軍全球最大防衛市場的關鍵跳板。

根據《韓聯社》，南韓青瓦台國家安保室長魏聖洛在簡報強調，這項協定為南韓企業奠定了參與北約採購的制度化基礎。南韓過去在多國合作項目中，僅以觀察員身份參與彈藥供應，如今合作版圖全面擴張至防衛產業與原材料事業，正式列為觀察員，大幅強化雙方武器系統的相容性與軍需品穩定供應。

針對這次歷史性的防務合作，南韓總統李在明出席北約防衛論壇時特別強調，「每個國家的標準、生產方式和生產慣例都不同，將這些標準進行統一，將是未來最核心的關鍵。」

▲▼南韓總統李在明出訪土耳其首都安卡拉，與北約秘書長呂特進行會談。（圖／路透）

南韓此舉正是為了與北約推動的標準化趨勢保持同步，藉此提升進入市場便利性。

不過，面對外界擔憂這項大動作是否會刺激中國與俄羅斯的敏感神經，南韓青瓦台高層官員則抱持樂觀且務實的態度，「雖然透過共同營運武器系統可以大幅降低維護成本，但這並不代表南韓要併入北約體系，雙方依舊維持『夥伴國』的合作關係。」

該官員分析，此舉預計對南韓與中國、俄羅斯等鄰國的關係，帶來的實質影響相當有限。

除了傳統常規武裝外，雙方這次也將觸角延伸至未來科技與太空領域。魏聖洛透露，南韓將正式參與北約相關的太空事業，藉此利用北約現有的先進太空產業基礎設施，全面拓寬南韓發射太空火箭的戰略機會。

▲▼有鑑於俄烏戰爭，南韓計畫全面發展無人機戰力。（圖／達志影像）

▲有鑑於俄烏戰爭，南韓計畫全面發展無人機戰力。（圖／達志影像）

此外，北約近年透過俄烏戰爭，累積了由無人機、人工智慧（AI）等尖端技術主導的「未來戰爭經驗」。南韓政府也將順應這股潮流，積極推進南韓本土科技企業參與北約旗下的「創新訓練場」，在實戰模擬中吸取未來科技戰爭的養分。

據悉，李在明將繼續與挪威、荷蘭、羅馬尼亞等北約成員國進行雙邊會談，針對再生能源、半導體以及核電廠等高科技與綠能產業，進行更深度的合作。

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