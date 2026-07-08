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豪雨市府喊停班課！診所休診被罵爆　醫嘆：冒雨出事誰負責

▲▼ 陳其邁赴高雄旗山美濃視察淹水狀況。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁赴高雄旗山美濃視察淹水狀況。（資料圖／記者賴文萱翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

一場豪大雨，讓高雄基層診所也看見醫療現場不為人知的無奈。上月26日受到颱風外圍環流影響，高雄深夜雨勢明顯，市府在深夜緊急宣布停班停課，不少診所依照規定休診，避免員工冒雨出門發生危險，沒想到事情過了十幾天，仍有患者不滿診所當天沒有營業，甚至持續客訴，讓醫師無奈直呼，「沒有人上班，誰來貼公告？」

據了解，6月26日高雄因豪大雨影響，市府深夜宣布停班停課，許多診所收到訊息後，也只能配合規定休診。對基層診所來說，這不是單純想不想開門的問題，而是員工安全、通勤風險，以及後續責任歸屬都必須一起考量。

一名醫師無奈表示，當天雨勢相當大，診所如果決定休診，最直接的原因就是不希望護理師、行政人員冒著大雨出門。就算診所門口沒有即時張貼休診公告，也不是故意不通知患者，「既然已經停班停課，診所也沒有人到場，誰要去貼公告？」

▲▼ 高雄豪雨警戒 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲6月28日的氣象圖，高雄豪雨警戒。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄旗山美濃淹水 。（圖／Threads／wushueimei_ingu授權提供）

▲高雄旗山美濃淹水。（圖／Threads／wushueimei_ingu授權提供）

醫師也解釋，診所雖然有在臉書公告，但基層診所面對的患者多數是年長者，很多人沒有使用網路或社群平台的習慣，因此仍有患者在現場撲空後感到不滿。這一點醫師能理解，但真正讓人無奈的是，天災造成的臨時休診，最後卻變成醫療人員必須承受的情緒出口。

「下午雨勢有比較小，但那不代表我們就有義務叫員工冒險出門。」醫師坦言，颱風外圍環流帶來的雨勢本來就難以預測，如果要求護理人員在豪雨後趕到診所開門，萬一路上滑倒、車禍，或是在通勤途中發生意外，責任又該由誰來承擔？

醫師說，外界常把診所視為服務業，認為只要患者有需求，診所就應該開門，但醫療人員也是一般人，也有家人，也會擔心天候惡劣下的通勤安全。尤其基層診所不像大型醫院有完整輪班與備援制度，一旦市府宣布停班停課，診所通常只能在病患權益與員工安全之間做出選擇。

更讓醫師心寒的是，這件事已經過去十幾天，到了7月8日，仍有患者持續反映、客訴，質疑診所為何沒有貼公告、為何沒有開門。醫師坦言，面對患者的不滿，第一線只能耐心解釋，但心裡其實很無力，因為當天不是診所任意休診，而是全市面對極端天候下的臨時應變。

這起事件也反映出基層醫療的現實困境。診所平常被要求準時看診、即時服務、照顧患者需求，但遇到天災停班停課時，醫療人員的安全卻常被放在後面。對患者來說，撲空一次或許很不方便；但對醫護來說，豪雨中出門上班，可能就是一次無法預測的風險。

醫師感嘆，診所願意照顧病人，但不代表醫護就必須在任何天候下冒險。天災當前，沒有人希望患者白跑一趟，也沒有人故意不公告，但在深夜臨時宣布停班停課、雨勢又大的情況下，很多事情真的不是一句「為什麼沒有貼公告」就能概括。

這不是診所不願意服務，而是醫療人員也需要被理解。當城市因豪雨停下腳步時，基層診所裡的醫師、護理師與行政人員，也只是想平安度過那一天。

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高雄豪雨停班停課基層診所醫療困境醫師心聲

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