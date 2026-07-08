傳 iPhone 18 Pro 明顯變胖！爆料驚呼：厚度有點嚇人

▲由於電池、相機規格升級，蘋果恐難以維持 iPhone 17 系列的輕盈手感。（圖／蘋果提供）

記者黃肇祥／綜合報導

蘋果今年 iPhone 18 Pro 系列將迎近年最大幅度的相機升級。然而，為了容納更好的硬體規格，機身厚度恐會「有點嚇人」，實機握持手感可能將會與前一代大不相同。

iPhone 18 Pro 厚度、重量雙雙上漲

日前蘋果的印度供應商「塔塔電子（Tata Electronics）」遭到駭客入侵，超過 630GB 的機密資料被外流至暗網，其中便包含多部 iPhone 18 Pro 的實機測試畫面。當時就有眼尖的網友發現，蘋果這一代 iPhone 18 Pro 似乎明顯比前代 iPhone 17 Pro 更加厚實。如今，知名爆料客「定焦數碼」透過供應鏈消息進一步證實，iPhone 18 Pro 的厚度將會一次增加 2mm。

消息透露，iPhone 18 Pro 系列的機身厚度約落在 9.9 至 10.9mm 之間。作為對比，iPhone 17 Pro 與 Pro Max 的厚度均為 8.75mm，原本就已經是繼 iPhone 4／4s 之後最厚的機款，如今將僅落後於初代 iPhone 與 iPhone 3GS。

今年四月從供應鏈流出的模型機資料更顯示，若將相機鏡頭凸起的高度一併納入計算，iPhone 18 Pro Max 的整體厚度將來到 11.54mm，同樣高於 iPhone 17 Pro Max 的 11.23mm。在重量方面，iPhone 18 Pro Max 則傳出會達到 243 公克，比前一代足足增加了 12 公克，恐將榮登「史上最沉 iPhone」的冠軍寶座。

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犧牲手感，iPhone 升級拍照與續航力

儘管 iPhone 18 Pro 變得更為沈重，可能將再度被調侃為新一代「健身神器」，但蘋果此舉主要是為了全面升級規格。爆料指出，機身變厚主要是受到相機系統重新設計的影響，據傳 iPhone 18 Pro 系列將首度搭載「可變光圈」技術，允許用戶更細緻地調整進光量、改變背景虛化效果，且感光元件也可能迎來大升級。

另外，增加的厚度也有利於塞入更大容量的電池。據傳 iPhone 18 Pro Max 的電量將高達 5,567mAh，在蘋果自研晶片的優化下，續航力可望媲美擁有 7000mAh 大電量的 Android 陣營手機。