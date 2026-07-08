　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 科技生活

傳 iPhone 18 Pro 明顯變胖！爆料驚呼：厚度有點嚇人

▲▼ iPhone 17 宇宙橙 。（圖／蘋果提供）

▲由於電池、相機規格升級，蘋果恐難以維持 iPhone 17 系列的輕盈手感。（圖／蘋果提供）

記者黃肇祥／綜合報導

蘋果今年 iPhone 18 Pro 系列將迎近年最大幅度的相機升級。然而，為了容納更好的硬體規格，機身厚度恐會「有點嚇人」，實機握持手感可能將會與前一代大不相同。

iPhone 18 Pro 厚度、重量雙雙上漲

日前蘋果的印度供應商「塔塔電子（Tata Electronics）」遭到駭客入侵，超過 630GB 的機密資料被外流至暗網，其中便包含多部 iPhone 18 Pro 的實機測試畫面。當時就有眼尖的網友發現，蘋果這一代 iPhone 18 Pro 似乎明顯比前代 iPhone 17 Pro 更加厚實。如今，知名爆料客「定焦數碼」透過供應鏈消息進一步證實，iPhone 18 Pro 的厚度將會一次增加 2mm。

消息透露，iPhone 18 Pro 系列的機身厚度約落在 9.9 至 10.9mm 之間。作為對比，iPhone 17 Pro 與 Pro Max 的厚度均為 8.75mm，原本就已經是繼 iPhone 4／4s 之後最厚的機款，如今將僅落後於初代 iPhone 與 iPhone 3GS。

今年四月從供應鏈流出的模型機資料更顯示，若將相機鏡頭凸起的高度一併納入計算，iPhone 18 Pro Max 的整體厚度將來到 11.54mm，同樣高於 iPhone 17 Pro Max 的 11.23mm。在重量方面，iPhone 18 Pro Max 則傳出會達到 243 公克，比前一代足足增加了 12 公克，恐將榮登「史上最沉 iPhone」的冠軍寶座。

→蘋果慘遇史上最大規模外洩！iPhone 18 Pro 規格全曝光
→iPhone 18 Pro、Pro Max 電池現身認證網站！續航升級近年最有感

犧牲手感，iPhone 升級拍照與續航力

儘管 iPhone 18 Pro 變得更為沈重，可能將再度被調侃為新一代「健身神器」，但蘋果此舉主要是為了全面升級規格。爆料指出，機身變厚主要是受到相機系統重新設計的影響，據傳 iPhone 18 Pro 系列將首度搭載「可變光圈」技術，允許用戶更細緻地調整進光量、改變背景虛化效果，且感光元件也可能迎來大升級。

另外，增加的厚度也有利於塞入更大容量的電池。據傳 iPhone 18 Pro Max 的電量將高達 5,567mAh，在蘋果自研晶片的優化下，續航力可望媲美擁有 7000mAh 大電量的 Android 陣營手機。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／巴威颱風逼近　華航晚間宣布航班異動
食藥署宣布　「4家油廠」全面稽查抽驗
快訊／仙塔律師一審遭判刑！本人IG親發聲
快訊／致癌油流向多家飯店　「凱撒、希爾頓」都在列
快訊／教育部清查：全台20縣市881校曾使用致癌油產品
HOOK才出事！Joeman、Peggy遭英航突取消班機

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Nikon 參戰隨身相機！傳即將復活 DL 系列小單眼

頂級音響走出圈！業者觀察：高顏值、小尺寸成趨勢　

Google 新旗艦 Pixel 11 全系列價格、顏色提前曝光！加價也加量

記憶體貴到沒利潤！研調：多家品牌棄守「入門手機」

三星高 CP 值熱銷神機下一代曝光！傳改用高通晶片

傳 iPhone 18 Pro 明顯變胖！爆料驚呼：厚度有點嚇人

Android 17 災情有解！Google 釋出更新搶修 5 大 Bug

Google 證實 Pixel 11 新旗艦 8/12 發表！樣貌首度公開

三星Unpacked「開撕」　確定推寬版摺疊機

HONOR 600 揭價2萬就入手！遠傳祭獨家「李多慧禮盒」搶買氣

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

湖北龍捲風8死1失聯　倖存者雙腳離地被吹飛

巴威侵襲率最高飆9成　北北基桃87%以上

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑 打造虛實整合娛樂嘉年華

C羅最後一舞夢碎卻無隊友擁抱　20年世足無緣大力神盃　諸神黃昏只剩梅西

「泰山、福壽、福懋」早知情致癌油　食藥署：中聯6/15就開過會

傻當接盤俠？秒懂護城河＋轉機題材　財女親授超狂「股房雙拼術」｜地產詹哥老實說完整版 EP317

巴威暴風圈估周五傍晚觸陸　「4地雨最劇」影響範圍廣

廣西水庫潰決已2死、5.5萬人受災　洪水淹沒村莊

「超級颱風巴威」過境關島！　美國家氣象局警告：致命威脅

Nikon 參戰隨身相機！傳即將復活 DL 系列小單眼

頂級音響走出圈！業者觀察：高顏值、小尺寸成趨勢　

Google 新旗艦 Pixel 11 全系列價格、顏色提前曝光！加價也加量

記憶體貴到沒利潤！研調：多家品牌棄守「入門手機」

三星高 CP 值熱銷神機下一代曝光！傳改用高通晶片

傳 iPhone 18 Pro 明顯變胖！爆料驚呼：厚度有點嚇人

Android 17 災情有解！Google 釋出更新搶修 5 大 Bug

Google 證實 Pixel 11 新旗艦 8/12 發表！樣貌首度公開

三星Unpacked「開撕」　確定推寬版摺疊機

HONOR 600 揭價2萬就入手！遠傳祭獨家「李多慧禮盒」搶買氣

華航明天往返沖繩航班異動　周五取消班次一次看

陳克羿力壓威戈神！樂天桃猿1比0賞富邦悍將4連敗

范丞丞遭爆私照拒隱忍！　開告網紅司曉迪狠酸：別說記不清

台新新光金控「運動培力計畫」啟動　羅嘉翎、雷蒙恩領銜夢幻陣容

問題油「政府應變過慢」！綠委劉建國：應徹查官員與業者

ATEEZ崔傘「震胸舞」席捲社群　入坑8大TMI！是排球少年＆百變怪狂粉

新北警涉幫錢莊查個資　被害人「抵車押房」欠千萬還被打

致癌油案持續擴大　食藥署宣布「4家油廠」全面稽查抽驗

瑤瑤解放深V開到肚臍！　「超兇上圍炸出」事業線全被拍

買潛艦送哈蘭德？加拿大總理當面挖角　挪威首相笑答：不賣！

【新店最速傳說出包】沒違規竟被拖吊！ 亞旺喊冤：警察看錯時間

3C家電熱門新聞

傳 iPhone 18 Pro 厚度有點嚇人

Google 更新搶修 Android 17 災情

直擊／張雪機車登台！

Windows 11災情吃電腦513GB空間

Pixel 11 全系列價格、顏色曝光

行動電源「舊換新」單週破千顆

Apple Watch 成 AI 手錶市場首選

研調：多家品牌棄守「入門手機」

Google 證實 Pixel 11 新旗艦 8/12 發表

傳 Nikon 參戰隨身相機

Sony 精品耳機 1000X THE COLLEXION 開箱

HONOR 600 揭價2萬就入手！

三星Unpacked「開撕」

網友票選 5 款 Android 手機價格更香

更多熱門

相關新聞

iPhone 18 Pro 電池現身認證網站

iPhone 18 Pro 電池現身認證網站

不滿意手上 iPhone 的續航力嗎？今年 iPhone 18 Pro 系列很值得升級！根據認證網站流出最新資訊，證實蘋果將換上歷代最大顆電池，容量增加幅度來到 10%，會是近代最有感的一次升級。

新 iPhone 續航媲美安卓大電池手機

新 iPhone 續航媲美安卓大電池手機

沒有 10 萬首批摺疊 iPhone 買不到？

沒有 10 萬首批摺疊 iPhone 買不到？

iPhone 18 Pro 傳變貴還降級

iPhone 18 Pro 傳變貴還降級

iPhone 18 Pro系列升級細節曝光

iPhone 18 Pro系列升級細節曝光

關鍵字：

iphone18iphone17iphone推薦蘋果手機

讀者迴響

熱門新聞

最新各國路徑！　巴威要轉向了

颱風假劇本「強颱→北轉」　粉專示警：這次不一樣

大S遭爆「帳戶不到2百萬」遺產卡關

即／致癌油產品「增至401項」

巴威最快明晚陸警　暴風圈觸陸時間曝

好市多進口咖啡「1年只特價一次」　她狂搬5盒嗨翻

超商「林聰明、阜杭豆漿飯糰」都用到致癌油

巴威「近年罕見西北巨颱」 颱風假這天無懸念

「借親弟精子+伴侶卵子」懷孕！網驚呼：該叫誰爸媽

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

HOOK等到英航退款！官方認錯發道歉信

挪威8強戰前拉警報！多人染病添變數

S媽驚吐「要被趕出賺錢買的家」！證實未繼承大S遺產

即／邱軍又出事　酒吧鬥毆被起訴

強颱巴威要北轉了　估明海警、周五陸警

更多

最夯影音

更多
41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休
湖北龍捲風8死1失聯　倖存者雙腳離地被吹飛

湖北龍捲風8死1失聯　倖存者雙腳離地被吹飛

巴威侵襲率最高飆9成　北北基桃87%以上

巴威侵襲率最高飆9成　北北基桃87%以上

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑 打造虛實整合娛樂嘉年華

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑 打造虛實整合娛樂嘉年華

C羅最後一舞夢碎卻無隊友擁抱　20年世足無緣大力神盃　諸神黃昏只剩梅西

C羅最後一舞夢碎卻無隊友擁抱　20年世足無緣大力神盃　諸神黃昏只剩梅西

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面