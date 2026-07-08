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女摔倒腳骨折…怒告公車運將過失傷害！乘客作證：她在看手機

台北地院審理公車乘客摔傷案，認定告訴人為了看手機沒抓扶手才跌倒骨折，判決司機無罪。（圖／報系資料照）

▲台北地院審理公車乘客摔傷案，認定告訴人為了看手機沒抓扶手才跌倒骨折，判決司機無罪。（圖／報系資料照）

圖、文／CTWANT

公車乘客只顧滑手機才摔倒受傷，卻堅持是司機害的還告上法院！新店客運綠12線（捷運新店站─坪林）一名駕駛連續過彎時沒超速、沒急煞，仍有一名女性乘客跌倒送醫，事後提告，地檢署安排調解不成，起訴公車駕駛過失傷害罪，但法院勘驗車內監視畫面，並無不當行駛情形，另外有目擊者指稱，受傷女子為了看手機完全沒扶任何東西，因此法官認定是告訴人粗心大意才會摔傷，判公車司機無罪。

本案發生在2024年12月4日上午10點多，綠12公車開往宜蘭方向時，車上彭姓女子沒站穩跌跤，掛急診發現右小腿和腳踝骨折，對公車駕駛提告過失傷害罪，後經北檢起訴。

周姓司機喊冤，他沒開太快或亂踩煞車，一路上保持平穩，直到其他乘客大喊有人跌倒，他才知道出事了，立刻靠邊停叫救護車，在受傷女子離開後，有乘客告訴他，那名女子在公車站立區後方玩手機不握扶手才受傷。

台北地院勘驗公車監視畫面，周姓駕駛在45秒內左轉1次、向左過彎1次、向右過彎1次，最後停下等紅燈時，彭姓女子喊出「誰救救我，我的腿斷了」，當時有乘客「蛤？」了一聲，接著有目擊者對周姓駕駛說：「司機先生有人跌倒了，有人跌倒了」，他回覆：「好，我停在旁邊」。

看完監視畫面，法官認為公車行駛狀態吻合駕駛說詞，確實沒有急煞或急轉彎，部分乘客身體晃動是慣性作用所引起的自然現象。

問題來了，彭姓女子因為附近人太多擋住鏡頭，剛好沒拍到她如何出意外，所以必須比對相關證詞。

彭姓女子自稱一手抓住扶椅背上的握把、一手拿手機，因為她擔心自己參加的團體有新訊息，想在過去的路上看，才一直握著手機，但後來不確定緊急煞車還是大轉彎，她被拋出跌倒。

但當時車上另有一名乘客，出庭告訴法官另一個版本的事發經過：彭姓女子站在她座位的前面，跌倒前就在看手機，有時一手拿、有時雙手拿，後來公車稍微轉彎，彭姓女子站直挺挺的「沒扶任何東西」才跌倒，但別人都沒事，她並不覺得公車開特別快，也沒有緊急煞車。

法官依據證人供詞及車內畫面，認定彭姓女子擔心漏看手機訊息而不專心站好，也很難因應公車行進動態來防止跌倒，得怪她自己不小心才摔斷腿，不能歸咎司機。

判決書中特別提及「社會分工」理論，為了享受科技文明帶來的利益，每個人都會分擔一部分義務，也會承擔一定程度的風險，只要扮演好各自的角色就能相安無事，不會發生危險，法官言下之意，公車載客上路，如果司機穩穩開、站著的乘客也都抓緊，大家都注意安全就沒事，但若乘客不扶好摔傷，不可將過失責任算到司機頭上。

彭姓女子另提刑事附帶民事訴訟，原本過失傷害無罪應一併駁回損害賠償案，但她在宣判前已聲請移送，依規定必須由民事庭另外分案審理，周姓司機仍得面對後續求償。

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