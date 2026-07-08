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IPAC台灣成員迎新血！綠白6立委入列　共同主席：得來不易關鍵進展

▲▼民進黨立委范雲7日出席副總統蕭美琴接見「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）訪問團。（圖／立委范雲國會辦公室提供）

▲副總統蕭美琴與台灣2位共同主席范雲、陳昭姿接見「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）訪問團。（圖／立委范雲國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

台灣在2024年成為對中政策跨國議會聯盟（IPAC）會員國，並由民進黨立委范雲、民眾黨立委陳昭姿擔任共同主席。時隔2年，7日再度傳出好消息，新增民進黨立委王定宇、陳冠廷、張雅琳和民眾黨立委王安祥、洪毓祥、許忠信共6名成員。范雲指出，由於IPAC的跨黨派平衡內規，必需有同樣人數的不同政黨的國會議員人數，直至今日終於迎來新成員，雖然姍姍來遲，仍是得來不易的關鍵進展。

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）7日宣布新增6位台灣跨黨派會員，並由民進黨立委范雲、民眾黨立委陳昭姿擔任共同主席。范雲表示，作為IPAC的台灣共同主席，很高興終於有來自台灣的新成員加入，分別是民進黨的王定宇、陳冠廷、張雅琳，以及民眾黨的王安祥、洪毓祥、許忠信。

范雲指出，自從台灣2024年正式成為IPAC會員國以來，民進黨ㄧ直有許多委員，表達非常期待加入。但，由於IPAC的跨黨派平衡內規，必需有同樣人數的不同政黨的國會議員人數，「所以直至今天，我們終於迎來跨黨派新成員！」雖然這一步姍姍來遲，仍是得來不易的關鍵進展。

范雲說，IPAC是最早反制中國扭曲聯大2758號決議文打壓台灣國際參與，以及，打擊中國跨國鎮壓的國際組織。IPAC長期支持台灣的國際參與，向世界各國揭示中國威權擴張帶來的傷害，也包括近期中國通過的「民族團結法」。

范雲指出，由於其跨黨派組成的特性，使得這些支持不只停在口頭聲援，更在各國國會成為實質的挺台決議，是台灣非常重要的盟友。然而，當各國盟友們在國際場合、各自國會為台灣努力時，很遺憾，我們自己的國會，卻連反制跨國鎮壓、譴責中國民族團結法的提案，都無法通過。

范雲強調，未來，無論在國際上還是在台灣，她都會繼續努力，也期待和民主同盟們更多、更深的合作。

IPAC由橫跨全球5大洲、超過40個國家，近300名國會議員組成，目的是促進各國國會合作抗衡獨裁中國。IPAC是以各國國會為主體的國際組織，因此若想加入，需要國會中主要政黨取得共識，並由兩名不同政黨的國會議員作為該國代表，擔任Co-Chairs（共同主席）。

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