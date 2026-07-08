致癌油「終極懶人包」曝光！最新232項產品、時間軸、退換貨一次看

▲致癌油風波時間軸。（AI協作圖／記者周亭瑋製作，經編輯審核）

記者周亭瑋／綜合報導

中聯油脂爆發的「苯駢芘」致癌沙拉油事件持續擴大，引發全台食安恐慌。回溯整起事件，問題油品早在4月就已生產，並流入福懋、福壽、泰山等食品大廠，但直到南僑在5月自主檢驗發現超標後，上游大廠卻未立即通報，導致毒油在市面上流竄將近三個月。食藥署日前已勒令中聯停工，並於今（8）日祭出鐵腕，要求232項受影響的問題產品必須在今日深夜24時前「全面下架」。《ETtoday新聞雲》特別整理出完整事件時間軸，讓毒油風波的隱匿與爆發過程一目了然。

4月毒油出貨1300公噸 大廠檢驗超標卻「隱匿不報」

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根據調查，中聯油脂於4月4日生產批號「315-1150404」的大豆沙拉油，並在4月8日至10日間，陸續出貨給福懋、福壽、泰山等三家國內知名食品公司，總計約1300公噸。雖然中聯在4月13日將原料與產品送交SGS檢驗，並於4月22日取得符合標準的報告，但這批油品到了下游南僑手中卻出現驚人逆轉。

▲中聯油品致癌物「苯駢芘」超標。（圖／資料照）

5月13日，南僑在自主檢驗中，首度發現該批油品的致癌物「苯駢芘」數值異常超標，南僑隨即通知上游的福壽公司，但雙方當時並未在第一時間通報衛生主管機關。

直到6月11日，中聯接獲福壽通知後，才分別在16日與25日將留樣油品送交愛之味與SGS進行複驗，結果陸續出爐，苯駢芘含量竟高達4.68微克／公斤與8.1微克／公斤，確認嚴重超標。隨後，中聯才於6月30日，主動向主管機關進行通報。

食藥署勒令中聯停工 下游風暴擴大至360家業者

隱匿案情曝光後，官方隨即展開稽查行動。7月1日，食藥署會同台中市食安處前往現場稽查，當場勒令中聯停工。隔日，食藥署通知地方衛生局，要求福懋、福壽、泰山、南僑等4家第一層業者，必須在7月3日中午12時前完成問題產品下架；此時，慢了兩個月才首次通報衛生機關的南僑，也因違反規定事後遭到衛生局依法裁罰。

然而，毒油風暴並未就此止步。食藥署在7月4日清查出多達257家第二層下游業者，要求預防性下架。到了7月5日至6日間，受影響的下游業者更從257家暴增至360家。當局為此緊急建立「中聯油脂專區」，並規定凡是使用受影響油品製成的原型油品、或含受影響大豆沙拉油20%以上的加工產品，皆必須在期限內完成預防性下架。

▲各通路廠家退換貨懶人包。（AI協作圖／記者周亭瑋製作，經編輯審核）

官方公布232項毒油產品明細 今夜24時截止期限「全面下架」

隨著雪球越滾越大，食藥署在7月7日中午12時前，正式公布了「232項受影響產品明細」，並將原本的預防性下架範圍，擴大為「全面預防性下架」，同時宣布將對相關違法情節嚴重的業者依法開罰。

今日，食藥署已下達最後通牒，要求全國所有通路與受影響業者，必須在今（8）日深夜24時前，將這232項受影響的問題產品全面下架完畢，並在市場上澈底清空。

【232項毒油產品】