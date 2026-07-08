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共軍發射潛射洲際飛彈是「巨浪-2」　顧立雄曝遼寧號、福建號動態

記者蘇靖宸／台北報導

共軍核動力潛艦6日朝太平洋發射潛射洲際飛彈（SLBM），外界對彈型是「巨浪-3」或「巨浪-2」眾說紛紜。對此，國防部長顧立雄今（8日）表示，型號應該是巨浪-2，國軍對這些情勢透過聯合情監偵系統以及多源情資來源管道，都有充分掌握。另外對於中共航母福建號與遼寧號動態，顧立雄指出，福建號目前避颱出港，遼寧號則要到渤海進行艦載機起降訓練。

▲ 顧立雄8日在立法院受訪 。（圖／記者徐文彬攝）

▲ 顧立雄8日在立法院受訪。（圖／記者徐文彬攝）

顧立雄8日上午在立法院接受媒體聯訪。針對國軍掌握共軍發射SLBM的狀況，以及福建號與遼寧號動態，顧立雄說，就國軍了解，型號應該是巨浪-2，國軍對這些情勢透過聯合情監偵系統以及多源情資來源管道，都有充分掌握。

顧立雄說，很多國家都已經譴責像這樣沒有經過我防空識別區，但破壞區域和平穩定的作為，證實中共確實是麻煩製造者，而我方會跟友盟國家持續密切關注，同時應對。

至於福建號在西沙進行區域軍演，顧立雄指出，就他了解應該是為了避颱才出來，避完颱之後就回了海南島；遼寧號部分，出海後到渤海做艦載機起降的訓練。

另外，國防部稍早釋出顧立雄到九鵬基地視導「陸軍115年精準飛彈射擊操演」消息，媒體追問是否人攜式刺針達到戰力？顧立雄回應，相關的操演，不管是神弓或神鷹，都按計畫來執行，成效也都相當良好。

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