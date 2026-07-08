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立委提案大眾運輸增高齡者服務　交通部：應符合大家需求

▲▼立法院交通委員會今審查「發展大眾運輸條例」修正草案。（圖／記者周湘芸攝）

▲立法院交通委員會今審查「發展大眾運輸條例」修正草案。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

高齡者交通死傷比例增加，立委今於立法院交通委員會提案，為提升高齡者公共運輸工具使用率，應請運輸營運者提供高齡者運輸服務。對此，交通部表示，無障礙服務設計應符合大家需求，不只有高齡者有需要，不需要特別修正。

立法院交通委員會今審查「發展大眾運輸條例」修正草案，立委柯志恩、蘇清泉及謝龍介等委員提案指出，根據交通部道安統計，近3年全國高齡者（65歲以上）使用前十大運具中，機車死傷人數約為7成最多；而113年1月至6月的交通事故當中，65歲以上高齡者死亡人數，約占整體交通事故死亡人數41%以上，顯見高齡者為道安傷亡最多的族群。

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委員提案表示，根據交通部111年針對「民眾日常使用運具狀況調查」顯示，65歲以上民眾外出運具市占率，以「私人機動運輸工具」的50.8%最高，「公共運輸工具」的14.9%為最低，因此有待提升大眾運輸工具的可近性和普及度。

提案指出，為改善高齡乘客公共運輸服務環境，提升高齡者搭乘公共運輸工具使用率、降低高齡者交通事故風險，建議「發展大眾運輸條例第四條之一條文修正草案」，增訂各級交通主管機關應依實際需求，請運輸營運者提供高齡者運輸服務，並規劃無障礙設施及設備。

對此，交通部公共運輸及監理司長胡廸琦指出，無障礙服務設計應符合大家需求，不只有高齡者，婦女等都有需要，建議維持原無障礙服務類別，不需要特別修正。

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