民進黨北北桃宜參選人簽署交通改善白皮書　民眾黨1人也簽

▲台北市長參選人 沈伯洋、新北市長參選人 蘇巧慧、桃園市長參選人 黃世杰、宜蘭縣長參選人 林國漳出席「交通改革 從頭開始」跨縣市共同簽署記者會 。（圖／記者劉耿豪攝）



記者杜冠霖／台北報導

下一代人本交通促進會今（8）日舉行「2026縣市首長候選人交通改善承諾白皮書」聯合簽署記者會，綠營北北桃宜四參選人到場力挺，共同具名《交通改善承諾書》，宣示上任後將以「以人為本」的視角，重新檢視地方的交通規劃與設計。另外，’包含民進黨苗栗縣長參選人陳品安、民進黨雲林縣長參選人劉建國、民眾黨嘉義市長參選人張啓楷、民進黨高雄市長參選人賴瑞隆也都已經簽署。藍營部分，促進會坦言，第一時間就有邀請，仍持續洽談中。

新北市長參選人蘇巧慧與台北市長參選人沈伯洋、桃園市長參選人黃世杰及宜蘭縣長候選人林國漳共同出席由下一代人本交通促進會舉辦的「2026縣市⾸長交通改善承諾⽩⽪書簽署記者會」。

促進會理事長王晉謙指出，2025年台灣仍有近3,000人死於道路交通事故，相當於每天奪走8條生命；以每十萬人口交通死亡率計算，台灣（12.7人）是日本（2.6人）的4.9倍、英國（2.9人）的4.4 倍。「這不是天災，而是長久不合時宜政策累積下的人禍」。

王晉謙強調，白皮書奠基於零死亡願景（Vision Zero）——人類的生命與健康，不應成為道路交通系統的代價——並據此向各縣市參選人提出五項明確、可執行、可追蹤的政策訴求，包含實體保護人行道、建立通學區、道路空間改善的確切時程與計畫、實踐交通平權、以人為本的軌道與大眾運輸整合。

蘇巧慧表示，這幾年她致力於改善人行道，特別是學校周邊的通學步道，未來她不只會加速推動學校周圍通學步道、交通環境的改善，更要因應新北市有山、有海的地理特色，打造交通平權的整體願景，讓無論在何處就學的孩童，都有安全的上學路。

黃世杰強調，交通改革不能只是零星改善、頭痛醫頭，而是必須建立完整的整體規劃。從道路設計、人行空間改善、人車分流，到設定明確的改善目標，都需要以系統性的方式推動，才能真正提升道路安全，讓交通環境朝向以人為本的方向發展。