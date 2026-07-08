從台東「看得到蘭嶼」代表颱風要來？　一票喊：長輩都這樣說

▲強烈颱風巴威逼近台灣。（圖／氣象署）

記者鄺郁庭／綜合報導

強烈颱風巴威來勢洶洶，有網友在富岡漁港拍下遠方清晰可見的蘭嶼，並分享一句流傳已久的在地說法，「台東人說如果看到蘭嶼，代表颱風要來了！」貼文曝光後引發熱烈討論，不少台東人直呼，長輩以前確實都這樣說。

原PO在Threads分享於台東富岡拍攝的照片，遠方蘭嶼輪廓清晰可見，並寫下「台東人說如果看到蘭嶼，代表颱風要來了！」貼文吸引大批網友留言討論，「真的，以前的長輩真的都這樣說」、「原來是這樣！從台東看到清楚的蘭嶼，其實機會不多，大概就是最近天氣超好，所以看蘭嶼與綠島超清楚。」

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但也有網友表示，「應該是水氣被吸走，能見度就高了」、「身為台東人不知道這個說法，但我知道天氣晴時，也可以看得到蘭嶼」、「有時天氣超好的也可以看到蘭嶼」、「天氣好還是可以看的到蘭嶼，並不是單純颱風要來的時候，台東人留。」

擦過北端陸地機率高！

針對巴威颱風的未來走向，氣象專家吳德榮表示，雖然颱風的路徑不確定性範圍已逐漸縮小，但根據最新歐洲模式系集模擬圖顯示，強颱巴威的系集平均路徑比傳統的「路徑潛勢預測圖」還要稍偏南一些。

吳德榮點出，目前路徑顯示颱風中心可能擦過台灣北部海面，或是直接接觸北端陸地，其中類似當年「賀伯」、「楊希」颱風的機率皆存在；同時，若路徑北偏通過宮古島（類似溫妮颱風），或南偏登陸東部（類似泰利颱風）的機率，目前也都不能完全排除。