　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 交通

從台東「看得到蘭嶼」代表颱風要來？　一票喊：長輩都這樣說

▲強烈颱風巴威進逼台灣。（圖／氣象署）

▲強烈颱風巴威逼近台灣。（圖／氣象署）

記者鄺郁庭／綜合報導

強烈颱風巴威來勢洶洶，有網友在富岡漁港拍下遠方清晰可見的蘭嶼，並分享一句流傳已久的在地說法，「台東人說如果看到蘭嶼，代表颱風要來了！」貼文曝光後引發熱烈討論，不少台東人直呼，長輩以前確實都這樣說。

原PO在Threads分享於台東富岡拍攝的照片，遠方蘭嶼輪廓清晰可見，並寫下「台東人說如果看到蘭嶼，代表颱風要來了！」貼文吸引大批網友留言討論，「真的，以前的長輩真的都這樣說」、「原來是這樣！從台東看到清楚的蘭嶼，其實機會不多，大概就是最近天氣超好，所以看蘭嶼與綠島超清楚。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

但也有網友表示，「應該是水氣被吸走，能見度就高了」、「身為台東人不知道這個說法，但我知道天氣晴時，也可以看得到蘭嶼」、「有時天氣超好的也可以看到蘭嶼」、「天氣好還是可以看的到蘭嶼，並不是單純颱風要來的時候，台東人留。」

擦過北端陸地機率高！

針對巴威颱風的未來走向，氣象專家吳德榮表示，雖然颱風的路徑不確定性範圍已逐漸縮小，但根據最新歐洲模式系集模擬圖顯示，強颱巴威的系集平均路徑比傳統的「路徑潛勢預測圖」還要稍偏南一些。

吳德榮點出，目前路徑顯示颱風中心可能擦過台灣北部海面，或是直接接觸北端陸地，其中類似當年「賀伯」、「楊希」颱風的機率皆存在；同時，若路徑北偏通過宮古島（類似溫妮颱風），或南偏登陸東部（類似泰利颱風）的機率，目前也都不能完全排除。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／巴威颱風逼近　華航晚間宣布航班異動
食藥署宣布　「4家油廠」全面稽查抽驗
快訊／仙塔律師一審遭判刑！本人IG親發聲
快訊／致癌油流向多家飯店　「凱撒、希爾頓」都在列
快訊／教育部清查：全台20縣市881校曾使用致癌油產品
HOOK才出事！Joeman、Peggy遭英航突取消班機

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

華航明天往返沖繩航班異動　周五取消班次一次看

快訊／教育部清查：全台20縣市881校曾使用致癌油產品

巴威又要「眼牆置換」！粉專曝最新颱風影像　恐迎第4次巔峰

巴威步步逼近！又有低壓蠢蠢欲動　日本氣象廳：恐再醞釀新颱風

桃機董事長由交通部次長陳彥伯代理　力拚第三航廈完工

不斷更新／強颱巴威交通異動　淡江大橋周五不排除封閉

巴威距離台灣1400公里！「北轉角度」未來36小時是關鍵

宜蘭通勤台北2個月累炸！過來人現身「12年路過」：快撐不下去

巴威快到了！阿里山國家森林遊樂區　10日上午8點起預警性休園

台鐵車廂內手持風扇起火　通報警方調查中

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

湖北龍捲風8死1失聯　倖存者雙腳離地被吹飛

巴威侵襲率最高飆9成　北北基桃87%以上

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑 打造虛實整合娛樂嘉年華

C羅最後一舞夢碎卻無隊友擁抱　20年世足無緣大力神盃　諸神黃昏只剩梅西

「泰山、福壽、福懋」早知情致癌油　食藥署：中聯6/15就開過會

傻當接盤俠？秒懂護城河＋轉機題材　財女親授超狂「股房雙拼術」｜地產詹哥老實說完整版 EP317

巴威暴風圈估周五傍晚觸陸　「4地雨最劇」影響範圍廣

廣西水庫潰決已2死、5.5萬人受災　洪水淹沒村莊

「超級颱風巴威」過境關島！　美國家氣象局警告：致命威脅

華航明天往返沖繩航班異動　周五取消班次一次看

快訊／教育部清查：全台20縣市881校曾使用致癌油產品

巴威又要「眼牆置換」！粉專曝最新颱風影像　恐迎第4次巔峰

巴威步步逼近！又有低壓蠢蠢欲動　日本氣象廳：恐再醞釀新颱風

桃機董事長由交通部次長陳彥伯代理　力拚第三航廈完工

不斷更新／強颱巴威交通異動　淡江大橋周五不排除封閉

巴威距離台灣1400公里！「北轉角度」未來36小時是關鍵

宜蘭通勤台北2個月累炸！過來人現身「12年路過」：快撐不下去

巴威快到了！阿里山國家森林遊樂區　10日上午8點起預警性休園

台鐵車廂內手持風扇起火　通報警方調查中

華航明天往返沖繩航班異動　周五取消班次一次看

陳克羿力壓威戈神！樂天桃猿1比0賞富邦悍將4連敗

范丞丞遭爆私照拒隱忍！　開告網紅司曉迪狠酸：別說記不清

台新新光金控「運動培力計畫」啟動　羅嘉翎、雷蒙恩領銜夢幻陣容

問題油「政府應變過慢」！綠委劉建國：應徹查官員與業者

ATEEZ崔傘「震胸舞」席捲社群　入坑8大TMI！是排球少年＆百變怪狂粉

新北警涉幫錢莊查個資　被害人「抵車押房」欠千萬還被打

致癌油案持續擴大　食藥署宣布「4家油廠」全面稽查抽驗

瑤瑤解放深V開到肚臍！　「超兇上圍炸出」事業線全被拍

買潛艦送哈蘭德？加拿大總理當面挖角　挪威首相笑答：不賣！

【緬甸式點錢法】一手整把握住！食指勾一勾秒變人體點鈔機

生活熱門新聞

最新各國路徑！　巴威要轉向了

颱風假劇本「強颱→北轉」　粉專示警：這次不一樣

巴威最快明晚陸警　暴風圈觸陸時間曝

好市多進口咖啡「1年只特價一次」　她狂搬5盒嗨翻

巴威「近年罕見西北巨颱」 颱風假這天無懸念

「借親弟精子+伴侶卵子」懷孕！網驚呼：該叫誰爸媽

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

HOOK等到英航退款！官方認錯發道歉信

強颱巴威要北轉了　估明海警、周五陸警

巴威略為減速　北北基宜暴風侵襲率已達99%

巴威又變強將第三巔　最新路徑曝

巴威暴風半徑再擴大　10縣市侵襲率達9成以上

巴威晚間北轉　後天最近「不排除登陸東北角」

日籍夫妻檔YouTuber「妻卵巢癌過世」

更多熱門

相關新聞

宜蘭太平山遊樂區　9日中午起預警性休園

宜蘭太平山遊樂區　9日中午起預警性休園

強颱巴威逐步向台灣進逼，中央氣象署研判週四有機會發布海上、陸上颱風警報，面對颱風來襲，林業及自然保育署宜蘭分署宣布太平山國家森林遊樂區自9日中午12點起預警性休園，區內8條自然步道同步封閉。

巴威還沒到！有老闆搶先宣布「週五WFH」

巴威還沒到！有老闆搶先宣布「週五WFH」

快訊／強颱巴威進逼！龜山島明起預警性封島4天

快訊／強颱巴威進逼！龜山島明起預警性封島4天

強颱巴威挾豪雨　北市水處示警民眾「先儲水」

強颱巴威挾豪雨　北市水處示警民眾「先儲水」

美日預測　強颱巴威10、11日最接近台灣

美日預測　強颱巴威10、11日最接近台灣

關鍵字：

巴威颱風台東蘭嶼氣象富岡漁港

讀者迴響

熱門新聞

最新各國路徑！　巴威要轉向了

颱風假劇本「強颱→北轉」　粉專示警：這次不一樣

大S遭爆「帳戶不到2百萬」遺產卡關

即／致癌油產品「增至401項」

巴威最快明晚陸警　暴風圈觸陸時間曝

好市多進口咖啡「1年只特價一次」　她狂搬5盒嗨翻

超商「林聰明、阜杭豆漿飯糰」都用到致癌油

巴威「近年罕見西北巨颱」 颱風假這天無懸念

「借親弟精子+伴侶卵子」懷孕！網驚呼：該叫誰爸媽

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

HOOK等到英航退款！官方認錯發道歉信

挪威8強戰前拉警報！多人染病添變數

S媽驚吐「要被趕出賺錢買的家」！證實未繼承大S遺產

即／邱軍又出事　酒吧鬥毆被起訴

強颱巴威要北轉了　估明海警、周五陸警

更多

最夯影音

更多
41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休
湖北龍捲風8死1失聯　倖存者雙腳離地被吹飛

湖北龍捲風8死1失聯　倖存者雙腳離地被吹飛

巴威侵襲率最高飆9成　北北基桃87%以上

巴威侵襲率最高飆9成　北北基桃87%以上

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑 打造虛實整合娛樂嘉年華

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑 打造虛實整合娛樂嘉年華

C羅最後一舞夢碎卻無隊友擁抱　20年世足無緣大力神盃　諸神黃昏只剩梅西

C羅最後一舞夢碎卻無隊友擁抱　20年世足無緣大力神盃　諸神黃昏只剩梅西

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面