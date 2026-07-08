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矢板明夫遇襲　國台辦稱「港男出於義憤」是普通偶發治安個案

▲▼ 大陸國台辦發言人陳斌華（2026.6.17） 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

日籍資深媒體人矢板明夫6日在台中遭到攻擊，嫌犯中國香港籍男子廖港發企圖逃逸被逮埔。陸委會對此定調是大陸「民族團結進步促進法」生效後，首件對台跨境鎮壓案件，對此，大陸國台辦發言人陳斌華今(8)日表示，這名香港男子因為義憤，這是一起普通、偶發治安事件。「正告民進黨當局不得損害這名香港男子的政治安全，必須保障其人身財產安全免受侵犯。」

大陸國台辦今8日舉行例行記者會，《東森新媒體ETtoday》記者提問，「日本資深媒體人矢板明夫昨6日在台灣台中遇到香港及33歲黑衣男子襲擊。台灣方面陸委會與外交部定調這是大陸實施《民族團結進步促進法》後，首起『跨境鎮壓』案件，並懷疑有境外勢力利用港人來台便利性進行『打帶跑』暴力犯案。請問國台辦對此有何回應？ 陸方與港特區政府是否會配合台灣方面調查？以及如果又有此類事件發生，是否影響兩岸民間互信？」

陳斌華回應表示，「這名香港男子是出於義憤做出相關的行為，完全是偶然發生的普通治安類個案。」

陳斌華指出，民進黨當局借機進行政治方面歪曲，面對民族團結進步促進法，目的就是挑起這個案子對立對抗，他們的惡劣行徑，願台灣民眾作出證明。

最後，陳斌華強調，「正告民進黨當局不得損害這名香港男子的政治安全，必須保障其人身財產安全免受侵犯。」

該起事件，專案小組初步追查，持有香港護照的廖港發（33歲），7日中午犯案後以步行方式逃逸，接著搭上計程車一路朝台中機場前進，途中以手機在網路下訂機票，原本想返回香港，但當時香港的班機時間為傍晚5時，為求儘速離開台灣，改選擇時間點較近的約4時前往釜山的機票。查緝人員前往機場，透過廖男右手背刺青等特徵，於3時15分將其逮獲，距離廖男搭機的3時30分，僅差距15分鐘。

台中市警察局長吳敬田說，廖男在犯案前為確認對方是否就是矢板明夫，還先叫了「矢板先生」，待矢板回頭後確認是本人，立刻施行暴力。廖男還有一名共犯，已經離境，正全力追查當中。

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