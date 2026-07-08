巴威持續南修！衛星雲圖「非常非常強烈」　網驚：台灣3倍大

記者周亭瑋／綜合報導

強烈颱風「巴威」來勢洶洶，最新預測路徑持續南修，對台灣的威脅增加。粉絲專頁「停班停課最新通知 Taiwan Alerts」稍早發文警告，衛星雲圖顯示巴威「非常非常強烈」，並在文中三度強調「請及早做好防颱準備」。氣象專家也提醒，各國預報路徑越來越靠近陸地，目前趨勢已接近「正港西北颱」的路徑，若受到地形作用影響，更不排除有直接登陸的可能。

▲強烈颱風巴威進逼台灣。（圖／氣象署）

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持續南修 衛星雲圖「巴威非常強烈」

臉書粉絲專頁「停班停課最新通知 Taiwan Alerts」發文指出，強烈颱風巴威的路徑正持續南修。從最新的衛星雲圖可以清楚看見，巴威的結構與發展「非常非常強烈」，龐大的環流與寬廣的暴風圈讓全台防颱緊報拉緊。由於颱風威脅不容小覷，該粉專更在貼文中三度強調，提醒全台民眾「請及早做好防颱準備」。

對此，網友們紛紛回應，「這比台灣3倍大欸」、「轉向點南修但轉向幅度十分大」、「很重要所以要說三次，颱風很危險在家好好休息，不要出門」。

擦過北端陸地機率高！



針對巴威颱風的未來走向，氣象專家吳德榮表示，雖然颱風的路徑不確定性範圍已逐漸縮小，但根據最新歐洲模式系集模擬圖顯示，強颱巴威的系集平均路徑比傳統的「路徑潛勢預測圖」還要稍偏南一些。

吳德榮點出，目前路徑顯示颱風中心可能擦過台灣北部海面，或是直接接觸北端陸地，其中類似當年「賀伯」、「楊希」颱風的機率皆存在；同時，若路徑北偏通過宮古島（類似溫妮颱風），或南偏登陸東部（類似泰利颱風）的機率，目前也都不能完全排除。

▲最新各國官方預報路徑。（點／NCDR）

周五夜至周六晨最關鍵 專家憂地形作用引發「擺動登陸」

氣象專家吳聖宇則指出，目前各國對於巴威的預報路徑越來越往台灣陸地靠近，在發展趨勢上高度一致，彼此間的差距非常小。從現階段的軌跡來看，巴威已經差不多是「正港西北颱」的路徑。

吳聖宇特別提醒，由於巴威颱風是採取由東南往西北走的方向移動，因此在周五（10日）深夜到周六（11日）清晨之間，當颱風中心經過台灣東北部近海區域時，必須特別小心地形作用所導致的路徑擺動。在地形與颱風環流的交互作用下，不能排除颱風會因為路徑擺動，而在不小心的情況下直接登陸台灣陸地，民眾千萬不可掉以輕心。

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