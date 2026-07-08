快訊／波音737貨機失聯！　載5人「急速下墜」雷達光點秒消失

▲巴基斯坦K2航空的波音737貨機。（示意圖／翻攝自Facebook／K2 Airways）



記者張方瑀／綜合報導

一架隸屬於K2航空（K2 Airways）的波音737貨機，7日深夜從阿拉伯聯合大公國起飛後，在巴基斯坦喀拉蚩（Karachi）港口外海突然急速下墜，隨後與航管人員失去聯繫。據悉，機上共載有5名機組人員，目前巴基斯坦當局已在阿拉伯海展開大規模海空搜救行動，飛機失事原因仍不明。

導航系統回報異常 短短3分鐘從雷達消失

根據《美聯社》報導，巴基斯坦機場管理局指出，這架波音737貨機當時正執行從阿聯沙迦（Sharjah）飛往喀拉蚩的貨運任務。

航班在當地時間晚間9時18分向塔台回報導航系統出現問題；短短3分鐘後，雷達數據顯示飛機在9時21分左右急遽下降，並大幅度改變航向，最終在喀拉蚩以西約155海里（287公里）處從雷達上消失，完全失去無線電聯繫。

K2 Airways #KTA1732 is reportedly missing. Preliminary ADS-B data indicate a possible crash in the sea southwest of Karachi. https://t.co/IIMDHaGTAy pic.twitter.com/KbyI5kKmh1 — Flightradar24 (@flightradar24) July 7, 2026

專家不解「未滑翔而急墜」 海空軍緊急出動救援

針對這起突發事件，航空專家阿斯蘭（Imran Aslam）接受當地媒體《ARY新聞》訪問時坦言，目前尚不清楚飛機從雷達上消失的確切原因。

他指出，一般情況下，即使飛機發生引擎故障，通常也會繼續滑翔，而非突然直線墜落，「我還是搞不懂飛機怎麼會降得這麼突然，而不是繼續滑翔。」

巴基斯坦官方接獲通報後，立刻啟動搜救協調中心，軍方與民間機關也調派多項資源投入救援。

多名官員透露，海軍佐勒菲卡爾號巡防艦（PNS Zulfiqar）已被緊急調派至失聯海域，空軍也派出飛機參與行動；此外，一架海軍ATR客機從圖爾巴特（Turbat）起飛支援，巴基斯坦國家航運公司的商船也已加入搜救行列。

根據官網資料，K2航空成立於2018年5月，是一家總部設在喀拉蚩的私人貨運航空公司。