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最強菜農揭「毒油案核心問題」：真正要被罰的是衛福部

▲▼中聯問題油品下游清單。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲中聯問題油品下架。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者施怡妏／綜合報導

中聯油脂大豆沙拉油檢出致癌物苯駢芘超標，遭重罰1億6520萬元，率先發現問題的南僑油脂也因未依《食品安全衛生管理法》及時向台北市衛生局通報，遭開罰300萬元。最強菜農林佳新表示，爭議核心不只在個別業者有無通報，而是整體食安「控管」制度是否真正有效，並點名衛福部應檢討食安把關漏洞。

最強菜農林佳新在粉專發文，農產品農藥殘留跟食品致癌物檢驗都一樣，生產端與加工端若自主檢驗，屬於「內控」範圍，發生殘留超標時，處理方式包括延後採收，或是退貨、銷毀。他認為，南僑這起事件的重點，應放在是否已通知上游廠商，並負責任地退貨、不進一步加工。

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內控發現異常　重點應看是否退貨與告知上游

林佳新指出，若南僑已通報上游，責任明顯在中聯油脂，「這樣開罰南僑擺明只是在作秀給媒體看『快，狠，準』，但其他不控管，不通報，不檢驗的業者卻完全沒事，這符合社會需要的公平正義嗎？」「更何況隱匿的大股東泰山只被開罰600萬，負起企業責任做好內控的南僑卻被重罰300萬，根本與社會期待有很嚴重落差了」。

林佳新指出，南僑依照法規應配備檢驗室，但他認為那是內控，不是「客觀國家級認可的第三方檢驗單位」。他表示，南僑應負責的內容是「退貨」與「告知上游」，再由上游通報主管機關，並交由「SGS」等第三方國家認證單位檢驗；若政府送驗後仍確認超標，再進行公告、回收與銷毀。

林佳新表示，若因南僑內控沒通報主管機關就要開罰，全台每天要開罰的人會很多；真正需要釐清的，應是南僑有無讓問題油品流出，或是否刻意隱瞞，「既然沒有，責任就在中聯油，這點邏輯腦子很難理解嗎？」

▲新北50校曾用中聯問題油，市府宣布已全數封存下架。（圖／新北市府）

▲各地方衛生局稽查下架油品。（圖／新北市府）

林佳新點名衛福部　控管漏洞待檢討

林佳新表示，若南僑需要被檢討的是沒通報，衛福部與縣市衛生局更應檢討，因為食安法雖規定達到一定規模的食品廠需配備檢驗室，但那只是自主配備，為何不要求要由國家認可的檢驗人員進駐，不受其公司薪水控管的人員來源頭把控食安問題？「你們這些大頭官『尸位素餐』卻不幹正事，只敢找盡責的小小檢驗員開刀，實在令人失望。

林佳新指出，真正的問題是「落實控管」，真正要被開罰的是衛福部，「為何大家都清楚的遊戲規則漏洞這麼大、這麼明顯，卻從來不檢討…數百億的食安把控淪為一場笑話」。

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