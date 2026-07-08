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11歲弟暑假創業「洗垃圾桶」賺翻！　敲門推銷片吸千萬人朝聖

▲▼11歲弟暑假創業「洗垃圾桶」賺翻。（圖／翻攝自IG／＠yourbincleaning）

▲11歲男童阿什頓暑假創業「洗垃圾桶」賺翻。（圖／翻攝自IG／＠yourbincleaning）

記者張方瑀／綜合報導

放暑假除了玩樂，還能做什麼？加拿大一名11歲的六年級男童阿什頓（Ashton）創辦了一家名為「你的垃圾桶清潔」（Your Bin Cleaning）的服務，主打10美元一口價，幫鄰居清洗又髒又臭的垃圾桶。他挨家挨戶推銷的影片在網路上曝光後，瞬間圈粉無數，目前已有超過1400萬人瀏覽。

只是幫忙收垃圾　意外開啟「洗桶」商機

阿什頓的生意起步得相當偶然。他的媽媽向《Upworthy》透露，一開始，阿什頓只是在倒垃圾日當天，幫幾位鄰居把垃圾桶推出去，等垃圾車收完後再幫忙推回車庫。

有了幾位固定「客戶」後，阿什頓決定擴大版圖，主動提議可以定期幫這些鄰居清洗垃圾桶，接著他更靈機一動，決定親自去按門鈴，詢問其他人是否也有清潔需求。

拍片紀錄創業酸甜苦辣　吃閉門羹也不怕

在媽媽的協助與社群媒體的推波助瀾下，阿什頓的生意開始起飛。媽媽建議他可以將推銷的過程拍下來，放到Instagram上，沒想到引發了不可思議的熱烈迴響。

他的影片真實紀錄了創業的酸甜苦辣，雖然有時能成功開發新客戶，但也常常吃到「閉門羹」。不過，阿什頓展現出超齡的成熟，他表示，「別把被拒絕往心裡去，而且第一次被拒絕總是最難熬的。」

遇見超狂導師贊助裝備　準備進軍除雪市場

對於未來，阿什頓的野心不僅止於暑假洗洗垃圾桶，他還計畫在冬天進軍草坪維護和鏟雪服務。他積極的態度也吸引了「防水與建築防護公司」的安東尼奧（Antonio）成為他的導師。

安東尼奧在宣傳影片中大讚，10美元的清潔費簡直是「超殺優惠」，因為他自己願意花100美元請人做這件他最討厭的事。

安東尼奧也對阿什頓面對拒絕的態度深感佩服，直呼他就像拳王泰森（Tyson）一樣耐打。他更透露，阿什頓非常有生意頭腦，被拒絕時還會遞上傳單說，「也許你現在還不需要這個服務。但如果哪天有需要了，請打通電話給我。」

為了支持這名小創業家，安東尼奧慷慨贊助了100英尺長的延長線、50英尺長的水管、防毒面具、高壓清洗機、吹葉機和手推式割草機等一系列專業裝備。

網友感動力挺：願意付50美金！

阿什頓的拚勁與超強工作態度震撼了全球網友。許多人在留言區表達支持，驚訝於他面對無數次拒絕卻仍勇於敲門的勇氣，直呼，「才10塊美金欸！衝著他這股拚勁，我也願意付他50美金！」、「就算我的垃圾桶一塵不染，我也會大聲說YES，還要給一大筆小費」。

更有培訓過推銷員的網友大讚他的表現絕對能「海放」一票新人，看好他未來必定大有作為。

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