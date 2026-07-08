台南土雞少東掐死老母！詭辯：有聲音叫我這樣做　下場曝光

▲台南市大內區一家土雞城發生逆倫命案，51歲邱姓男子涉嫌掐死母親，台南地檢署偵結依殺害直系血親尊親屬罪起訴。（記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

台南市大內區一家土雞城2026年3月間發生逆倫命案，51歲邱姓男子涉嫌趁73歲母親熟睡時，在臥室內以手對母親頸部加壓，造成母親腦部缺氧死亡，台南地檢署7日偵查終結，認定邱男涉犯刑法殺害直系血親尊親屬罪嫌，依法提起公訴，全案移審台南地院，將由國民法官專庭審理。

檢方起訴指出，邱男與父母同住，屬家庭暴力防治法所定家庭成員，邱男於今年3月10日凌晨4時15分許，在住處內趁母親仍於臥室熟睡、毫無防備之際，以對母親頸部加壓方式，造成母親腦部血液回流受阻，致腦部缺氧死亡。

案發當時，邱父已起床外出採買，未在臥室內，返家後驚見妻子死亡，起初以為是兒子不慎傷害妻子致死，隨即通報發生家暴案件。案件經台南市警察局善化分局報請台南地檢署檢察官相驗，檢察官相驗時發現死者頸部有可疑掐痕，認為死因不單純，簽分偵辦後，進一步查出邱男涉嫌殺害母親，是不折不扣的殺人案。

邱男犯後態度相當冷靜，未見明顯悲傷或難過情形，案發後也未主動坦承殺害母親。檢警調查並掌握相關事證後，邱男才辯稱「腦袋裡有聲音叫我這樣做」，稱自己受到幻聽影響。

檢方偵結認定，邱男所為，涉犯刑法第272條、第271條第1項殺害直系血親尊親屬罪嫌。檢方指出，邱男為被害人之子，雙方屬家庭暴力防治法所定家庭成員關係，本案亦屬家庭暴力罪；惟家庭暴力防治法本身並無另行科處刑罰規定，因此仍依刑法殺害直系血親尊親屬罪論罪科刑。

台南地檢署依刑事訴訟法第251條第1項、國民法官法第43條第1項提起公訴，案件移審台南地院。後續將由國民法官專庭審理，釐清邱男犯案動機、精神狀態及刑責。

據了解，邱男與77歲父親、73歲母親共同住在台南市大內區，並經營土雞城餐廳，因生意不錯，家庭經濟尚稱穩定。未婚的邱男是家中獨子，案發後因家庭破裂，餐廳也被迫休業。