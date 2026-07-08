中聯致癌油遭罰1.65億　前國健署長4疑點開轟：在僥倖什麼

記者黃翊婷／綜合報導

中聯油脂大豆沙拉油檢出致癌物苯駢芘超標，遭重罰1億6520萬元，創下史上最高裁罰金額。不過，前國健署署長邱淑媞提出4點質疑，包含大豆進廠加工前是否有做檢驗、內部回報時間為何延遲、大型加工業者有無自行檢驗能力、3業者共同出資卻都沒發現異常，「高風險來源，當然應該在進一步加工、使用或販售之前，先確認品質無虞啊！到底在僥倖什麼？」

▲這次的「致癌油」風波掀起國人對於相關食安問題的擔憂。（資料照／記者許宥孺翻攝）

中聯致癌油案開罰1.65億元

中聯油脂生產的大豆沙拉油檢出致癌物苯駢芘超標，多達1300噸問題油品流入市面，引發全民食安恐慌。目前食藥署已公布232項受影響產品，業者也陸續啟動疑慮商品預防下架措施。衛福部表示，中聯延遲通報及追查過程中涉有不實情形，將依《食安法》開罰1億6520萬元，創下史上最高裁罰金額。

▲中聯油品下游流向圖。（圖／食藥署提供）

前國健署署長提出4質疑

但前國健署署長邱淑媞7日在臉書發文並提出4點質疑，首先，「中聯把大豆來源從美國換成巴西，在進廠加工前，難道沒有做檢驗？」按照食品衛生安全管理系統作業，源頭、原料把關非常重要，而且巴西豆含水量高，容易因為高溫加工產生苯駢芘，這應該是油品工廠業務範圍內該有的知識，這部分是否有檢驗報告可供查詢。

第二，邱淑媞指出，南僑油脂事業股份有限公司在調配前先自行檢驗，這是正確的，但業者在4月下旬就發現苯駢芘超標，也回報給上游的福壽，為何中聯直到6月11日才接獲福壽回報，內部回報流程延遲的原因仍有待釐清。

第三，邱淑媞表示，照理來說，中聯接獲訊息應該很緊張，結果卻是慢條斯理送給外部檢驗，耗時將近3周，2家檢驗單位都說異常，才向主管機關通報，主管機關也強調是業者「主動通報」，但此時距離南僑檢驗出異常，已經過2個月，相當於浪費讓消費者免於把毒油吞下肚的時效，「到底哪裡有規定要驗很多次異常才算異常？這麼大的加工業者，竟然沒有自行檢驗能力？」

最後一點，邱淑媞強調，中聯是由泰山、福壽、福懋共同出資設立，並供油給這3家，結果卻沒有人發現異常，「這是純屬巧合嗎？ 這3家到底有沒有檢驗？ 檢驗結果如何？也應該把報告拿出來，以正視聽。」

邱淑媞痛斥：到底在僥倖什麼？

邱淑媞認為，政府把問題歸給巴西豆含水量高，仍無法為失靈的本土食安管理系統卸責，「高風險來源，當然應該在進一步加工、使用或販售之前，先確認品質無虞啊！到底在僥倖什麼？又為什麼慢吞吞？」現在公布下游名單，只是讓沒吃到問題油品的民眾和業者安心，對於已食用者而言，根本於事無補。