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「新加坡將軍」求愛又要錢！屏東婦暈船險匯10萬　警及時喊卡

▲內埔警拆穿假將軍愛情詐騙。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲內埔警拆穿假將軍愛情詐騙。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

又是「外國帥軍官」愛情詐騙老梗！屏東縣瑪家鄉一名50多歲楊姓女子，透過網路認識自稱新加坡籍將軍的男子，雙方迅速陷入熱戀，未料對方隨即以「包裹卡海關」為由，要求匯款10萬元協助通關。楊女察覺有異，在閨蜜陪同下前往內埔警分局求證，員警一眼識破是假交友真詐騙，及時保住她的血汗錢。

內埔警分局內埔所警員李智鈞，日前晚間7點左右備勤時，遇見2位女子走進派出所詢問，說她們在網路上認識1名網友，但最近對方一直跟她要錢，讓她們覺得有可能是詐騙，因此才來派出所找警察諮詢。

經員警查知，其中一位年約50多歲的楊姓女子表示，幾個月前她在網路認識一名朋友，對方說他是一名新加坡籍的將軍，雙方相談甚歡，迅速墜入愛河。但過一段時間後，對方說有包裹卡在海關，請她匯款10萬元幫忙快速通關。她與與閨蜜好友談起此事，兩人總覺得哪裡不對勁，因此才會一起來派出所詢問。警方立即告知楊女，這是典型的假交友詐騙，詐騙集團先糖衣話術包裝，等被害人上當後，再詐騙被害人的錢財或帳戶個資等。楊女聽完恍然大悟，還好尚無任何財物損失，也很感謝警方熱心幫忙。

內埔警分局長江世宏表示，網路交友要謹慎小心，假交友真詐騙，都是先以交友作為華麗包裝，一開始熱切噓寒問暖，讓人產生被愛的感覺，之後話題就會引導到金錢。民眾如發現可疑，請立即撥打110、165諮詢，或直接到鄰近派出所找警察查證。

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