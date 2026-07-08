入伍第1天狂睡大頭覺！推輔仔嗆營長：讓我休假　超級天兵慘了

▲十軍團一名鄭姓二兵入伍就開始睡大頭覺，還嗆營長，甚至作勢逃兵，最終被送辦。（示意圖／記者李毓康攝）



記者許權毅／台中報導

陸軍十軍團302旅一名義務役鄭姓二兵不適應當兵環境，入伍第一天就躲在床上睡大頭覺，還接連對班長、連長甚至營長咆哮，開口嗆「不給我休假我就去死！看怎樣都來！」並且撞倒輔導長、作勢要攻擊，往營區大門衝。結果軍方把人送憲兵隊，這名天兵日被法院判1年3月，緩刑3年，還要支付6萬給國庫。

檢方追查，鄭姓二兵去年7月21日入伍陸軍十軍團302旅第4營第一連，準備服1年兵役。結果入伍第一天，就在一早8點20分跑回寢室睡覺，下午2點45分也再度跑回寢室睡覺，經中士班長勸阻均無效，鄭還朝班長咆哮。接連幾日也出現類似情況。

鄭兵自稱穿迷彩服會長疹子，拒絕穿著軍服，當天更是直接挑戰全營長官，接連對下士班長、連長甚至營長咆哮說：「要不然要怎樣啦！要怎樣都來，不給我休假，我就去死。」等語。接著又跑回寢室睡覺躺臥，早點名也未到。

7月26日，鄭兵再度6點早點名不到，並且起床後又想衝回寢室睡覺，撞倒阻擋的輔導長，導致輔導長受傷，更作勢毆打恫嚇「他X的X，出營區的時候弄死你！」作勢要逃出營區，經連長與輔導長阻攔才失敗，軍方決定將人送憲兵隊。

檢方以陸海空軍刑法將人起訴，由台中地院審理。中院考量，鄭兵本應重法守紀、服膺軍隊長官命令，竟因不適應部隊生活而對長官施暴、恐嚇，考量有情緒困擾，犯案坦承犯行，會努力適應部隊生活，已經有所改善，經家屬與連長等溝通後，確定其有悔悟之心，依長官施強暴、恐嚇罪，處有期徒刑1年3月，緩刑3年，支付公庫6萬元。