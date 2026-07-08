Android 17 災情有解！Google 釋出更新搶修 5 大 Bug

▲目前首批開放升級 Android 17 的機型以 Google Pixel 為主，後續各品牌會逐步推送至支援的機款。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者黃肇祥／綜合報導

Google 上月釋出 Android 17 系統，帶來 App 氣泡（App Bubbles）、螢幕反應（Screen Reactions）等全新功能。然而，新版本登場初期穩定度欠佳，全球陸續傳出觸控失靈、效能下滑與卡頓等災情。為此，Google 已經緊急釋出第一波更新，著手搶救 5 大核心災情。

根據 Android 開發者網頁的公告，這次的安全性更新主要是為了修復系統錯誤。首先解決了某些應用程式會意外閃退、無法正常開啟的狀況；其次，修正了系統小工具顯色與對比度異常的問題。同時，針對摺疊手機展開後「導航鍵」無法準確對齊介面的錯誤，以及特定情況下系統無法進入 Android 介面、陷入循環開關機的 Bug，還有桌布特效顯示不正常等狀況，都在本次更新中一併獲得處理。

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本次更新將逐步推送給所有支援 Android 17 系統的 Pixel 手機，總計有 21 款。包含 Pixel 6a、Pixel 6 系列及其之後的所有後繼機型，用戶皆可透過「設定」＞「系統」＞「軟體更新」來檢查並下載新版本。

不過，目前 Android 17 社群中傳出的許多主要災情，似乎仍未出現在本次官方的修復名單中。例如許多用戶反映的 Wi-Fi 異常斷聯、5G 網路網速不理想、遊戲效能表現下降，以及螢幕觸控偶爾失靈等情況。雖然部分問題 Google 已經表示正展開追查，但尚未釋出具體的解決方式。因此若用戶至今尚未升級至 Android 17 系統，建議可以先保持觀望，待後續系統更加穩定後再進行版本更新。