小貨車猛撞前車駕駛眼神渙散　又是毒駕惹禍！上路前狂吸喪屍

記者唐詠絮／彰化報導

又是毒駕！彰化縣和美鎮一名47歲柯姓男子開小貨車行經道周路時，未保持安全距離，追撞前方轎車，到場處理的員警發現他神情恍惚，經進一步盤查與實施唾液快篩，驗出毒品陽性反應，偵訊後將全案依公共危險罪嫌移送法辦。

▲紅衣男驗出一級毒品依托咪酯毒品陽性反應。（圖／民眾提供）

和美警分局表示，大霞派出所員警執行勤區查察時，接獲民眾報案，指稱在道周路遭後方自小貨車追撞。所長鄭育安與警員趕赴現場後，發現47歲的柯姓駕駛眼神渙散、言談遲緩，反應明顯異於常人。警方隨即查詢其身分，進一步毒酒駕快篩驗出一級毒品依托咪酯反應，證明柯男確實於駕車前施用毒品。

▲毒駕男開小貨車撞前車。（圖／民眾提供）

警方立即依法將其逮捕，並以公共危險罪嫌移送彰化地檢署偵辦，檢警後續並將追溯其毒品來源。和美分局分局長吳永森對此強調，「吸毒一時，害人一世」，毒駕的危險性絕不亞於酒駕。施用毒品後，駕駛人容易產生幻覺、反應遲鈍或注意力渙散，在道路上行駛猶如不定時炸彈，極易釀成重大交通事故，嚴重威脅所有用路人的生命與財產安全。

▲肇事柯姓駕駛驗出一級毒品依托咪酯毒品陽性反應。（圖／民眾提供）

吳永森進一步指出，警方將持續針對「酒駕」與「毒駕」採取高強度執法，除落實路檢攔查外，亦會加強對可疑人車的即時快篩。他呼籲民眾切勿心存僥倖、以身試法，警方有決心與能力將毒品與危險駕駛趕出道路，確保轄區交通環境的平安與秩序。

▲肇事柯姓駕駛驗出一級毒品依托咪酯毒品陽性反應。（圖／民眾提供）